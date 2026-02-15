تصريح مفاجئ لرئيس أميركي سابق عن الكائنات الفضائية

قال الرئيس الأميركي الأسبق إنه يعتقد بوجود كائنات فضائية، مضيفا ردا على سؤال في بودكاست "نو لاي" مع المدون برايان تايلر "إنها حقيقية، لكنني لم أرها".



وأوضح ، بأسلوب ساخر، أن هذا كان من أول الأسئلة التي طرحها بعد توليه الرئاسة، مشيرا إلى أنه لم يجد "مختبرات سرية" في "المنطقة 51" بولاية نيفادا، التي تحيط بها شائعات عن تجارب مرتبطة بالكائنات الفضائية. لكنه قال إنه لا يستبعد فرضية وجود "مؤامرة كبرى" قد لا يكون حتى رئيس مطلعا عليها.



وفي سياق متصل، نقلت المادة أن الأميركي الحالي جي دي قال في مقابلة إنه يؤمن بقوى خارقة للطبيعة، موضحا أن إيمانه يتجه إلى " والشياطين" أكثر من الكائنات الفضائية، مع تأكيده أن هناك قوى روحية في العالم لا يراها كثيرون ولا يدركونها.

Advertisement