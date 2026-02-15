عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـالسيرك

وصف عباس عراقجي مؤتمر ميونيخ للأمن بأنه "سيرك ميونيخ" عندما يتعلق الأمر بإيران، معتبراً أن بات "مرتبكاً" وفاقداً لثقله الجيوسياسي في المنطقة، ومهاجماً بشكل خاص ألمانيا على خلفية ما اعتبره انحيازاً كاملاً لإسرائيل.



وربط عراقجي هذا "التراجع " بما سماه شلل مجموعة الدول الثلاث " وفرنسا وألمانيا"، قائلاً إن التي كانت طرفاً محورياً في مسار الملف أصبحت الآن غائبة عن المشهد، في وقت تتقدم فيه قنوات أخرى أكثر "فعالية" بالنسبة لطهران.



وتأتي تصريحات عراقجي بينما أشار منظمو مؤتمر ميونيخ إلى أن لم تُدعَ هذا العام، معتبرين أن "الوقت غير مناسب" للتواصل مع على وقع التطورات الداخلية المرتبطة بالاحتجاجات.



وفي المقابل، منح المؤتمر منصة لرضا بهلوي الذي قدّم نفسه كممثل لمرحلة انتقالية، ودعا إلى مسار دولي أشد ضد إيران، من عقوبات أشد إلى خيارات تتجاوز السياسة التقليدية، في خطاب أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة "التدخل" وحدوده.

