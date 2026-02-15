أعلنت ، اليوم الأحد، عن سيطرة قوات مجموعة "الشرق" على بلدة تسفيتكوفويه في مقاطعة زابوريجيا بعد اختراق دفاعات القوات .



وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة " "، مقتل أكثر من 500 جندي أوكراني في منطقتي نفوذ مجموعتي "الشرق" و" " خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المدرعات والمركبات العسكرية، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات إمداد عسكرية.

وفي الأثناء، أفاد العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول ، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على 12 بلدة خلال أول أسبوعين من شهر شباط الحالي، مؤكداً أن التقدم المحرز جاء رغم الظروف الجوية القاسية.



وخلال تفقده سير العمليات القتالية لمجموعة قوات "المركز"، أوضح أن المنطقة تشهد أعنف المعارك، حيث تواصل القوات تقدمها باتجاه بلدة "دوبروبوليه"، تزامناً مع تنفيذ عمليات للسيطرة على بلدتي "نوفوبافلوفكا" و"نوفوبودغورني".



كما أشار إلى أن مجموعة قوات "الغرب" تنفذ بدورها عمليات هجومية نشطة على جبهة واسعة ضمن نطاق مسؤوليتها. (إرم نيوز)