Najib Mikati
عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا

Lebanon 24
15-02-2026 | 05:32
القوات الروسية تسيطر على بلدة تسفيتكوفويه في زابوريجيا
القوات الروسية تسيطر على بلدة تسفيتكوفويه في زابوريجيا photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن سيطرة قوات مجموعة "الشرق" على بلدة تسفيتكوفويه في مقاطعة زابوريجيا بعد اختراق دفاعات القوات الأوكرانية

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، مقتل أكثر من 500 جندي أوكراني في منطقتي نفوذ مجموعتي "الشرق" و"الشمال" خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المدرعات والمركبات العسكرية، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات إمداد عسكرية.
 
وفي الأثناء، أفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول فاليري غيراسيموف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على 12 بلدة خلال أول أسبوعين من شهر شباط الحالي، مؤكداً أن التقدم المحرز جاء رغم الظروف الجوية القاسية.

وخلال تفقده سير العمليات القتالية لمجموعة قوات "المركز"، أوضح غيراسيموف أن المنطقة تشهد أعنف المعارك، حيث تواصل القوات تقدمها باتجاه بلدة "دوبروبوليه"، تزامناً مع تنفيذ عمليات للسيطرة على بلدتي "نوفوبافلوفكا" و"نوفوبودغورني".

كما أشار إلى أن مجموعة قوات "الغرب" تنفذ بدورها عمليات هجومية نشطة على جبهة واسعة ضمن نطاق مسؤوليتها. (إرم نيوز) 
وزارة الدفاع الروسية

فاليري غيراسيموف

وزارة الدفاع

رئيس الأركان

الأوكرانية

غيراسيموف

يوم الأحد

سبوتنيك

