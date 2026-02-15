السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان

أعلنت المحكمة في ، لتحري غرة شهر 2026، مساء الثلاثاء 17 شباط.

وقالت في بيان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأملت المحكمة العليا "ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم ". (سي ان ان)