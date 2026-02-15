تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نهاية مروّعة لرضيع في ليبيا.. هذا ما اعترفت به الأم بعد توقيفها

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:26
نهاية مروّعة لرضيع في ليبيا.. هذا ما اعترفت به الأم بعد توقيفها
شهدت مدينة درنة الليبية حادثة مأسوية بوفاة طفل بعد ساعات قليلة من ولادته، إذ قامت ام بوضع طفلها في كيس، ونقله إلى مكب للقمامة في حيّ الـ400، حيث تعرض الطفل لهجوم من كلاب شاردة، أمام أعين الوالدة.

وفي اعترافاتها، قالت الأم، التي ألقي القبض عليها، إن سبب فعلتها يعود إلى حملها غير الشرعي الذي لم يعترف به والد الطفل.

من جانبه، اعترف والد الطفل أمام الجهات الأمنية بأنه تسبب بحمل الأم بطريقة غير شرعية؛ ما يشير إلى تورطه في جريمة إضافية قبل حادثة وفاة الرضيع.

وظهر في التحقيقات أن خلافات أسرية كانت وراء هذه الواقعة المأسوية، وتم إحالة الأم ووالد الطفل إلى النيابة العامة للتحقيق. (ارم نيوز)
عربي-دولي

منوعات

النيابة العامة

ارم نيوز

النيابة

الليبية

الليبي

الشرع

الطف

