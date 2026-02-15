الحكومة الإسرائيلية صدّقت إستئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية

أشارت صحيفة " "، أنّ الحكومة صدّقت على اقتراح لاستئناف تسوية الأراضي في .

ويتضمن المقترح البدء في عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.