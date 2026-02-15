كالاس: دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على تشكيل جيش موحد

أقرّت مفوضة السياسة الخارجية في كايا كالاس بعدم قدرة دول تشكيل جيش موحد، داعية إلى "عدم إضاعة الوقت في نقاشات عقيمة".

وقالت كالاس في تصريحات لها: "إنشاء جيش منفصل بالتوازي مع الجيش المنضوي بالفعل تحت حلف . أرى النقاشات الدائرة في حول التجنيد الإجباري، وأرى المشاكل هناك، لذا لا أعتقد أن تشكيل مثل هذا الجيش سيكون بالأمر السهل... دعونا لا نضيع الوقت في الحديث، ولنركز بدلاً من ذلك على تعزيز قواتنا العسكرية الوطنية، وبهذا نعزز الركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو".



وشددت كالاس على أن "الدفاع كان ولا يزال من صلاحيات "، غير أنها أكدت في الوقت ذاته على ضرورة "التفكير من منظور موحد". (روسيا اليوم)