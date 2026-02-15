تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
كالاس: دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على تشكيل جيش موحد
Lebanon 24
15-02-2026
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّت مفوضة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس بعدم قدرة دول
الاتحاد على
تشكيل جيش موحد، داعية إلى "عدم إضاعة الوقت في نقاشات عقيمة".
وقالت كالاس في تصريحات لها: "إنشاء جيش منفصل بالتوازي مع الجيش المنضوي بالفعل تحت حلف
الناتو
. أرى النقاشات الدائرة في
ألمانيا
حول التجنيد الإجباري، وأرى المشاكل هناك، لذا لا أعتقد أن تشكيل مثل هذا الجيش سيكون بالأمر السهل... دعونا لا نضيع الوقت في الحديث، ولنركز بدلاً من ذلك على تعزيز قواتنا العسكرية الوطنية، وبهذا نعزز الركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو".
وشددت كالاس على أن "الدفاع كان ولا يزال من صلاحيات
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
"، غير أنها أكدت في الوقت ذاته على ضرورة "التفكير من منظور
أوروبي
موحد". (روسيا اليوم)
