إقتصاد

بعد إنخفاض التضخم.. الأميركيون لم يحتفلوا وترامب سعيد

Lebanon 24
15-02-2026 | 06:52
بعد إنخفاض التضخم.. الأميركيون لم يحتفلوا وترامب سعيد
بعد إنخفاض التضخم.. الأميركيون لم يحتفلوا وترامب سعيد photos 0
بعد الإعلان عن تراجع التضخم العام في الولايات المتحدة الأميركية إلى 2.4% على أساس سنوي، لم يحتفل الأميركيون أثناء التسوق في المتاجر، بل كانوا في صدمة من تلك البيانات التي لا تطابق الواقع المرير وارتفاع أسعار كافة السلع بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأخرى. 

واعتبرت الإدارة الأميركية هذا التراجع "معجزة اقتصادية" ودليلاً على نجاح سياساتها الحمائية، خاصة أن التضخم جاء أقل من التوقعات 2.5%

وبالنسبة للرئيس دونالد ترامب، فإن هبوط أسعار البنزين بنسبة 3.2% شهرياً كان بمثابة الوقود الذي غذى خطابه الانتخابي، حيث يمثل الوقود العصب الحسي للسياسة في أميركا. (الامارات 24)
