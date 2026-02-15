بعد إنخفاض التضخم.. الأميركيون لم يحتفلوا وترامب سعيد

بعد الإعلان عن تراجع التضخم العام في الأميركية إلى 2.4% على أساس سنوي، لم يحتفل الأميركيون أثناء التسوق في المتاجر، بل كانوا في صدمة من تلك البيانات التي لا تطابق الواقع المرير وارتفاع أسعار كافة السلع بعد الرسوم الجمركية التي فرضها على الدول الأخرى.



واعتبرت هذا التراجع "معجزة اقتصادية" ودليلاً على نجاح سياساتها الحمائية، خاصة أن التضخم جاء أقل من التوقعات 2.5%



وبالنسبة للرئيس ، فإن هبوط أسعار البنزين بنسبة 3.2% شهرياً كان بمثابة الوقود الذي غذى خطابه الانتخابي، حيث يمثل الوقود العصب الحسي للسياسة في أميركا. (الامارات 24)

