تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بعد إنخفاض التضخم.. الأميركيون لم يحتفلوا وترامب سعيد
Lebanon 24
15-02-2026
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الإعلان عن تراجع التضخم العام في
الولايات المتحدة
الأميركية إلى 2.4% على أساس سنوي، لم يحتفل الأميركيون أثناء التسوق في المتاجر، بل كانوا في صدمة من تلك البيانات التي لا تطابق الواقع المرير وارتفاع أسعار كافة السلع بعد الرسوم الجمركية التي فرضها
ترامب
على الدول الأخرى.
واعتبرت
الإدارة الأميركية
هذا التراجع "معجزة اقتصادية" ودليلاً على نجاح سياساتها الحمائية، خاصة أن التضخم جاء أقل من التوقعات 2.5%
وبالنسبة للرئيس
دونالد ترامب
، فإن هبوط أسعار البنزين بنسبة 3.2% شهرياً كان بمثابة الوقود الذي غذى خطابه الانتخابي، حيث يمثل الوقود العصب الحسي للسياسة في أميركا. (الامارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي على قناة "فوكس نيوز": سعيد للغاية بأداء الوفدين الأميركي والأوكراني خلال الشهر الماضي
Lebanon 24
زيلينسكي على قناة "فوكس نيوز": سعيد للغاية بأداء الوفدين الأميركي والأوكراني خلال الشهر الماضي
15/02/2026 19:44:59
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بيانات التضخم الأميركية ووسط قوة الدولار.. تراجع في أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
بعد بيانات التضخم الأميركية ووسط قوة الدولار.. تراجع في أسعار الذهب والفضة
15/02/2026 19:44:59
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية
Lebanon 24
انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية
15/02/2026 19:44:59
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الأميركي يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ ثمانية أعوام
Lebanon 24
الدولار الأميركي يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ ثمانية أعوام
15/02/2026 19:44:59
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الامارات
دونالد
ترامب
المري
الترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الطلاق" عبر الأطلسي يقترب.. هل تخلت واشنطن عن "حماية" أوروبا؟
Lebanon 24
"الطلاق" عبر الأطلسي يقترب.. هل تخلت واشنطن عن "حماية" أوروبا؟
12:40 | 2026-02-15
15/02/2026 12:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
Lebanon 24
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
12:33 | 2026-02-15
15/02/2026 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستئناف المفاوضات مع أميركا.. وفد إيراني برئاسة عراقجي يتوجه إلى جنيف
Lebanon 24
لاستئناف المفاوضات مع أميركا.. وفد إيراني برئاسة عراقجي يتوجه إلى جنيف
12:16 | 2026-02-15
15/02/2026 12:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع بريطانيا: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب
Lebanon 24
وزير دفاع بريطانيا: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب
12:12 | 2026-02-15
15/02/2026 12:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعلن عن حزم دعم أوروبية جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع
Lebanon 24
زيلينسكي يعلن عن حزم دعم أوروبية جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع
12:00 | 2026-02-15
15/02/2026 12:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:40 | 2026-02-15
"الطلاق" عبر الأطلسي يقترب.. هل تخلت واشنطن عن "حماية" أوروبا؟
12:33 | 2026-02-15
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
12:16 | 2026-02-15
لاستئناف المفاوضات مع أميركا.. وفد إيراني برئاسة عراقجي يتوجه إلى جنيف
12:12 | 2026-02-15
وزير دفاع بريطانيا: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب
12:00 | 2026-02-15
زيلينسكي يعلن عن حزم دعم أوروبية جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع
12:00 | 2026-02-15
مئات الشاحنات تدخل يوميّاً إلى غزة بقرار إسرائيليّ... على ماذا تحتوي؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24