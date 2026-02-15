الموسوي: إذا كان ترامب ينوي القتال فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟

توعد رئيس للقوات المسلحة اللواء ، الرئيس الأميركي في تصريح ناري بأن تكون الحرب الذي سيشنها على عبرة له وستعلمه درسًا تاريخيًا.



ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن الموسوي قوله إن "تصريحات الرئيس الأميركي، الذي يدّعي أنه قوة عظمى، لا تليق برئيس، وهي تصريحات عبثية".



وأضاف: "إذا كان ينوي القتال، فلماذا يتحدث عن المفاوضات"، مضيفًا: "أي معركة مع إيران ستمنع ترامب من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم".



وأشار إلى أنه "على ترامب أن يعلم أنه إذا شن حربًا، ستصبح هذه الحرب له عبرة حتى يسكت عن عربدته في العالم". (ارم نيوز)

Advertisement