عربي-دولي

الموسوي: إذا كان ترامب ينوي القتال فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 07:05
الموسوي: إذا كان ترامب ينوي القتال فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟
الموسوي: إذا كان ترامب ينوي القتال فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟ photos 0
توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم الموسوي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح ناري بأن تكون الحرب الذي سيشنها على إيران عبرة له وستعلمه درسًا تاريخيًا.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن الموسوي قوله إن "تصريحات الرئيس الأميركي، الذي يدّعي أنه قوة عظمى، لا تليق برئيس، وهي تصريحات عبثية".

وأضاف: "إذا كان ترامب ينوي القتال، فلماذا يتحدث عن المفاوضات"، مضيفًا: "أي معركة مع إيران ستمنع ترامب من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم".

وأشار إلى أنه "على ترامب أن يعلم أنه إذا شن حربًا، ستصبح هذه الحرب له عبرة حتى يسكت عن عربدته في العالم". (ارم نيوز)
 
 
 
هيئة الأركان العامة

دونالد ترامب

هيئة الأركان

عبد الرحيم

الإيرانية

الإيراني

ارم نيوز

الموسوي

