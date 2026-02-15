الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول

أكدت ، أنها ستعفي مواطني وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها اعتباراً من الثلاثاء 17 شباط، بعدما سبق لمسؤولين من البلدين أن أعلنا هذا الإجراء عقب زيارة رسمية إلى .



وأوضحت أن "حَمَلة جوازات السفر العادية من هذين البلدين سيمكنهم زيارة الصين من دون تأشيرة دخول لأغراض الأعمال، والسياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتبادلات، أو العبور "ترانزيت" لمدة لا تتعدى 30 يوماً".



وأشارت الخارجية إلى أن هذا الإجراء سيُعمل به حتى 31 كانون الأول. (الامارات 24)

