Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول

Lebanon 24
15-02-2026 | 07:41
الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول
الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول photos 0
أكدت الصين، أنها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها اعتباراً من الثلاثاء 17 شباط، بعدما سبق لمسؤولين من البلدين أن أعلنا هذا الإجراء عقب زيارة رسمية إلى بكين.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن "حَمَلة جوازات السفر العادية من هذين البلدين سيمكنهم زيارة الصين من دون تأشيرة دخول لأغراض الأعمال، والسياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتبادلات، أو العبور "ترانزيت" لمدة لا تتعدى 30 يوماً".

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن هذا الإجراء سيُعمل به حتى 31 كانون الأول. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية: الصين تؤكد إعفاء البريطانيين من التأشيرة لزيارة الصين لمدة تقل عن 30 يومًا
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: الصين ستسمح للكنديين بدخول أراضيها دون تأشيرات
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعفي 17 مشروعًا إنسانيًا في كوريا الشمالية من العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: الصين شريك أمني عالمي مهم ونأمل في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة معها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وزارة الخارجية الصينية

وزارة الخارجية

البريطانيين

البريطاني

التبادلات

الامارات

الصينية

تابع
