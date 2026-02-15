تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الموعد حُدِّدَ... متى سيبدأ نزع سلاح "حماس"؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 07:50
A-
A+
الموعد حُدِّدَ... متى سيبدأ نزع سلاح حماس؟
الموعد حُدِّدَ... متى سيبدأ نزع سلاح حماس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ هيئة البثّ الإسرائيلية كشفت نقلا عن مصدرين في مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ شهر آذار المقبل سيشهد بدء عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تبدأ العملية بعد أن تباشر الحكومة التكنوقراطية مهامها وتتسلم زمام السلطة من حركة حماس.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستعدادات الميدانية أصبحت "واضحة على أرض الواقع"، ضمن حدود ما تسمح به الرقابة العسكرية الإسرائيلية للنشر.

وأوضحت أن الفصاءل التي تعمل في قطاع غزة بالتنسيق مع إسرائيل بدأت الاستعداد للمرحلة المقبلة، من خلال تجنيد عناصر جديدة وبناء قواعد عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة.

وذكرت تقارير أن إسرائيل زودت هذه الفصائل خلال الأسابيع الأخيرة بمعدات قتالية إضافية، شملت بنادق ومعدات قتالية ومركبات حديثة، من بينها سيارات جيب "تويوتا لاند كروزر" موديل 2026، وهي المركبة المخصصة للجنرالات في الجيش الإسرائيلي.

وحدد مسؤولون أمنيون إسرائيليون منطقة رفح، التي من المقرر أن تقام عليها المدينة الفلسطينية الجديدة، كأول منطقة سيشملها نزع السلاح.
 
وتقع هذه المنطقة تحت سيطرة فصائل "أبو شباب" المحلية، التي تعمل بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه تفاصيل خطة نزع سلاح "حماس" في غزة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسعى لتأجيل الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو: فرنسا حيّت خطة نزع السلاح في لبنان وفرنسا ساهمت عبر قوتها ضمن "اليونيفيل" في التطور الذي شهدته عملية نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

جنرالات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-02-15
Lebanon24
12:33 | 2026-02-15
Lebanon24
12:16 | 2026-02-15
Lebanon24
12:12 | 2026-02-15
Lebanon24
12:00 | 2026-02-15
Lebanon24
12:00 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24