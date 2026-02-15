أميركا اعترضت سفينة تحدت حظراً فرضه ترامب

ذكرت الأميركية، أن القوات الأميركية اعترضت السفينة "فيرونيكا 3"، وصعدت على متنها، بعد أن حاولت تحدي الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي .



وأضافت الوزراة: "تتبعنا السفينة من إلى ، واقتربنا منها، وأوقفناها". (العربية)

Advertisement