عمران خان يخضع لفحص طبي في السجن

أكد مسؤولون أن أطباء متخصصين أجروا اليوم الأحد فحصا للعين لرئيس وزراء باكستان السابق في سجن أديالا بمدينة روالبندي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت سلطات السجن إن فريقا طبيا يضم أخصائيي عيون وصل إلى السجن مزودا بالمعدات اللازمة لإجراء فحص دقيق. ويجرى التقييم تحت إشراف لجنة طبية، تم تشكيلها لمراجعة الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون أنه سيتم إعداد تقرير طبي شامل عند الانتهاء من الفحص. (العربية)