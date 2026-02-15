11 جريحاً... انفجار مدفع على عربة خلال احتفال في سويسرا

أصيب 11 شخصاً، خلال في شابل في ، جراء انفجار على عربة تحمل مدفعاً للقصاصات الورقية الاحتفالية.



وأوردت أن الانفجار كان عرضياً، ونتج عن ضاغط الهواء الذي يشغل مدفع قصاصات الورق. (ارم نيوز)



