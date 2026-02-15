تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
11 جريحاً... انفجار مدفع على عربة خلال احتفال في سويسرا
Lebanon 24
15-02-2026
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب 11 شخصاً، خلال
كرنفال
في شابل في
جنوب غرب
سويسرا
، جراء انفجار على عربة تحمل مدفعاً للقصاصات الورقية الاحتفالية.
وأوردت
هيئة الإذاعة العامة
السويسرية
أن الانفجار كان عرضياً، ونتج عن ضاغط الهواء الذي يشغل مدفع قصاصات الورق. (ارم نيوز)
