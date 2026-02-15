تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مؤيّد لبشار الأسد... ماذا كشفت وزارة الداخليّة السوريّة عن مقتل فنان معروف؟
Lebanon 24
15-02-2026
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وزارة الداخلية
السورية
، ملابسات مقتل الفنان الشعبي السوري
جمال عساف
، المؤيّد لبشار
الأسد
، في مواجهات مع
قوات الأمن
الداخلي السوري في مدينة حلب.
وأشارت إلى أنّ عساف
بادر
إلى إطلاق النار.
وجاء في بيان الداخلية السورية: "بناء على المتابعة الميدانية والرصد المستمر لشبكة تهريب تنشط في أحياء مدينة حلب، نفّذت وحدات الأمن الداخلي عملية أمنية استهدفت مكان وجود أحد أفرادها، المدعو جمال عساف، في حي الفردوس. أثناء تنفيذ المداهمة، بادر المطلوب إلى إطلاق النار باتجاه القوات الأمنية، التي تعاملت مع مصدر النيران وقامت بتحييده، كما أسفرت العملية عن إصابة أحد العناصر الأمنية إصابةً بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى". (روسيا اليوم)
