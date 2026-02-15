العراق: نرفض استخدام أراضينا ضدّ أي دولة في العالم

جددت تأكيدها رفض "استخدام أراضي العراق أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم".



وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم قال إن "العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية ".



وشدّد "على رفض الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها "الكيان "، وأن التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة". (روسيا اليوم)

