توفي الهرّ الرئيس السابق لصيادي الفئران في ومستشار شؤون العلاقات بين الهررة في ، عن عمر 12 عاماً.

وقال حساب بالمرستون: "بالمرستون، الدبلوماسي البارز، توفي بسلام. كان رفيقا رائعا في الحديث، واتسم بطبع هادئ، وسيكون محل حزن شديد". (روسيا اليوم)