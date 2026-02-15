تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة "ضمّ فعليّ"
Lebanon 24
15-02-2026
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الرئاسة
الفلسطينية
، من خطورة قرار الحكومة
الإسرائيلية
تصنيف أراضي في
الضفة الغربية
المحتلة على أنها "أملاك دولة"، واصفة الإجراء بأنه "ضم فعلي" للأرض وتقويض لفرص السلام، بحسب "
سكاي نيوز
عربية".
وقالت الرئاسة في بيان إن هذه الخطوة تشكل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، معتبرة أن القرار يهدف إلى "تكريس
الاحتلال
عبر الاستيطان غير الشرعي".
وتابعت أن "القرار
الإسرائيلي
المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة".
واعتبرت أن هذا القرار "يتعارض بشكل واضح مع قرارات
مجلس الأمن الدولي
، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها
القدس الشرقية
.
