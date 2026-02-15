تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

انتهت رحلة أفيخاي أدرعي.. "إيلا" الوجه الجديد الذي سيخاطب العرب

Lebanon 24
15-02-2026 | 13:14
انتهت رحلة أفيخاي أدرعي.. إيلا الوجه الجديد الذي سيخاطب العرب
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تسليم مهامه رسمياً بعد مسيرة استمرت نحو عشرين عاماً، وذلك خلال مراسم تبادل مهام سلّم فيها المسؤولية إلى المقدم إيلا واوية.

وفي رسالة وداع نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أدرعي أنه يقف اليوم في محطة جديدة بعد سنوات طويلة من العمل في وحدة الإعلام العربي والشرق الأوسط.
 
وأشار إلى أن تسليم المهام لا يعني غيابه الفوري عن المشهد الإعلامي؛ إذ سيواصل خلال الفترة القريبة المقبلة مهمة التحدث باسم الجيش والتواصل مع الجمهور، لا سيما فيما يخص التطورات العملياتية والإنذارات المختلفة، كما سيكون داعماً لزميلته إيلا واوية ولفريق مكتب المتحدث بلسان الجيش حتى موعد تسريحه النهائي من الخدمة العسكرية.

ويُعد أدرعي من أبرز الوجوه الإعلامية الإسرائيلية الناطقة بالعربية التي أدارت الخطاب الإعلامي الموجه للجمهور العربي على مدى عقدين، حيث ارتبط اسمه في جولات التصعيد والحروب بالبيانات التحذيرية التي كانت تدعو السكان للابتعاد مسافة 500 متر عن المواقع المستهدفة قبيل قصفها، وهي الرسائل التي كانت تسترعي متابعة مكثفة خلال سنوات خدمته.

