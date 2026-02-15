انتهت رحلة أفيخاي أدرعي.. "إيلا" الوجه الجديد الذي سيخاطب العرب

أعلن المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تسليم مهامه رسمياً بعد مسيرة استمرت نحو عشرين عاماً، وذلك خلال مراسم تبادل مهام سلّم فيها المسؤولية إلى المقدم واوية.



وفي رسالة وداع نشرها عبر حساباته على ، أوضح أدرعي أنه يقف اليوم في محطة جديدة طويلة من العمل في وحدة والشرق الأوسط.





ويُعد أدرعي من أبرز الوجوه الإعلامية الناطقة بالعربية التي أدارت الخطاب الإعلامي الموجه للجمهور العربي على مدى عقدين، حيث ارتبط اسمه في جولات التصعيد والحروب بالبيانات التحذيرية التي كانت تدعو السكان للابتعاد مسافة 500 متر عن المواقع المستهدفة قبيل قصفها، وهي الرسائل التي كانت تسترعي متابعة مكثفة خلال سنوات خدمته.



وأشار إلى أن تسليم المهام لا يعني غيابه الفوري عن المشهد الإعلامي؛ إذ سيواصل خلال الفترة القريبة المقبلة مهمة التحدث باسم الجيش والتواصل مع الجمهور، لا سيما فيما يخص التطورات العملياتية والإنذارات المختلفة، كما سيكون داعماً لزميلته إيلا واوية ولفريق مكتب المتحدث بلسان الجيش حتى موعد تسريحه النهائي من .