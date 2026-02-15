تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إذا فشل التفاوض.. ترامب يدعم ضربات إسرائيلية على صواريخ إيران

Lebanon 24
15-02-2026 | 13:27
إذا فشل التفاوض.. ترامب يدعم ضربات إسرائيلية على صواريخ إيران
إذا فشل التفاوض.. ترامب يدعم ضربات إسرائيلية على صواريخ إيران photos 0
أفادت شبكة "سي بي سي" الأميركية نقلا عن مصدرين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع جمعهما في منتجع مار-إيه-لاغو في كانون الاول الماضي، أنه سيدعم توجيه إسرائيل ضربات ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
 
وبعد شهرين، علمت سبي بي سي أن مناقشات داخلية بين مسؤولين كبار في الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات بدأت تتناول احتمال دعم جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على إيران.

وتركزت المداولات الأميركية ليس على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ هجوم، بل على كيفية تقديم الولايات المتحدة الدعم، بما في ذلك تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوا، والتعامل مع المسألة الحساسة المتمثلة في تأمين إذن التحليق عبر أجواء الدول الواقعة على المسار المحتمل، بحسب مسؤولين أميركيين آخرين مطلعين على الأمر.

وتزامنت المحادثات الجارية داخل مؤسسات الأمن القومي الأميركية مع استعراض واضح للقوة من جانب واشنطن تجاه إيران. 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

