إذا فشل التفاوض.. ترامب يدعم ضربات إسرائيلية على صواريخ إيران

أفادت شبكة "سي بي سي" الأميركية نقلا عن مصدرين إن الرئيس الأميركي أبلغ ، خلال اجتماع جمعهما في منتجع مار-إيه-لاغو في كانون الاول الماضي، أنه سيدعم توجيه ضربات ضد برنامج الصواريخ الباليستية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين وطهران.

وبعد شهرين، علمت سبي بي سي أن مناقشات داخلية بين مسؤولين كبار في الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات بدأت تتناول احتمال دعم جولة جديدة من الضربات على .وتركزت المداولات الأميركية ليس على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ هجوم، بل على كيفية تقديم الدعم، بما في ذلك تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوا، والتعامل مع المسألة الحساسة المتمثلة في تأمين إذن التحليق عبر أجواء الدول الواقعة على المسار المحتمل، بحسب مسؤولين أميركيين آخرين مطلعين على الأمر.وتزامنت المحادثات الجارية داخل مؤسسات الأمن القومي الأميركية مع استعراض واضح للقوة من جانب واشنطن تجاه إيران.