تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أوروبا تشكك بنوايا أميركا وتغامر بالتقرب من الصين
Lebanon 24
15-02-2026
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلّط مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الأخيرة، الضوء على قضايا أساسية عدة، أبرزها ظهور أميركا على أنّها أكثر حرصا من دون أن تبدّد شكوك حلفائها بشأن مدى التزامها تجاههم، وإبداء أوروبا ميلا أكبر للاعتماد على نفسها وخصوصا على المستوى الدفاعي.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، فصّلت راشيل إليهوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) هاتين النقطتين، مشيرة أيضا إلى بروز السعي الصيني للتقرّب من
الأوروبيين
و"شغل المقعد الذي تخليه
واشنطن
"، وعدم اقتناع الأوروبيين بإمكان التوصل إلى نهاية وشيكة للحرب في أوكرانيا.
تطمينات أميركية قصيرة الأجل
وفق إليهوس، بعد عام من الخطاب الناري لنائب الرئيس جاي دي فانس، أرسلت
الولايات المتحدة
"الناضجين في إدارة (الرئيس)
دونالد ترامب
، أي
وزير الخارجية
ماركو روبيو ومساعد الوزير لشؤون الدفاع إلدريج كولبي" لإلقاء خطابات مدروسة بشكل أكبر أمام مؤتمر ميونيخ.
وقالت إنّ
الأميركيين
"أوضحوا أنّهم يعتبرون أوروبا بمثابة شريك، وأنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مفيد بالنسبة إليها وأنّها تريد إنجاح هذه الشراكة"، في حال أخذ الأوروبيون زمام الأمور بأيديهم.
وأشارت إلى أنّ كولبي أدلى بتصريحات "صريحة للغاية، أكد فيها أنّ الولايات المتحدة لديها الكثير من المسؤوليات، وأن الأوروبيين يتمتعون بثروة كبيرة، وحان الوقت كي تتولى أوروبا زمام المبادرة في عمليات الدفاع التقليدية ضمن حلف شمال الأطلسي"، مضيفة أنّ "من المهم التأكيد أنّهم لم يقولوا إنّ الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن مظلّتها النووية".
مع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة لدى العديد من الأوروبيين بشأن مستوى الثقة التي يمكن محضها لواشنطن.
وفي هذا السياق، قالت راشيل إليهوس "شاركتُ في اجتماعات مع دول
الشمال
، لا تزال هذه الدول قلقة للغاية بشأن خطر عودة رغبة
ترامب
في شراء
جزيرة
غرينلاند، واحتمال حدوث مفاجآت أخرى".
من جهة أخرى، قالت إنّ كولبي "استخدم مصطلح الواقعية المرنة"، مضيفة "لا أفهم تماما كيف يمكن أن تكون الواقعية مرنة"، ومتسائلة "هل يعني هذا أنّه يمكننا اختيار متى نريد احترام مبادئ الواقعية؟".
وأعربت عن قلقها من أنّ الولايات المتحدة تميّز بين "أعضاء الناتو الجيدين، الذين بذلوا جهودا مثل ألمانيا والنروج، على أنّهم يستحقون الدفاع عنهم أكثر من غيرهم" ممن بذلوا جهدا أقل في إطار زيادة الإنفاق الدفاعي، مثل إسبانيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تحذر من مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط
Lebanon 24
الصين تحذر من مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط
16/02/2026 02:10:49
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذّر من أي "مغامرة عسكرية" في إيران
Lebanon 24
الصين تحذّر من أي "مغامرة عسكرية" في إيران
16/02/2026 02:10:49
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: أي مغامرة عسكرية ستدفع المنطقة إلى جحيم لا يمكن توقع تبعاته
Lebanon 24
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: أي مغامرة عسكرية ستدفع المنطقة إلى جحيم لا يمكن توقع تبعاته
16/02/2026 02:10:49
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين: أي مغامرة عسكرية في فنزويلا ستفجّر سلاسل التوريد
Lebanon 24
الصين: أي مغامرة عسكرية في فنزويلا ستفجّر سلاسل التوريد
16/02/2026 02:10:49
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
نائب الرئيس
الأميركيين
الأوروبيين
الأوروبي
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
Lebanon 24
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
16:58 | 2026-02-15
15/02/2026 04:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
16:35 | 2026-02-15
15/02/2026 04:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
Lebanon 24
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
16:21 | 2026-02-15
15/02/2026 04:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
Lebanon 24
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
16:00 | 2026-02-15
15/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:45 | 2026-02-15
15/02/2026 03:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2026-02-15
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
16:35 | 2026-02-15
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
16:21 | 2026-02-15
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
16:00 | 2026-02-15
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
15:45 | 2026-02-15
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:41 | 2026-02-15
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24