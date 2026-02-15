تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
Lebanon 24
15-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت صحيفة "الغارديان"
البريطانية
أن الإيرانيين الساعين للتغيير قد ينجحون في إسقاط النظام، لكن التحدي الحقيقي سيبدأ في معركة بناء نظام جديد يحقق الحرية والاستقرار. وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال سقوط النظام يبقى مفتوحاً، إلا أن ما سيعقب ذلك يظل غير واضح، تماماً كما حدث في ثورة عام 1979، حين اكتشف الشعب أن الطريق نحو مستقبل أفضل لا يبدأ إلا بعد السقوط.
تَقاطُع الضغوط والاحتجاجات
فتحت موجة الاحتجاجات الأوسع في
إيران
منذ عقود باب التساؤلات حول مصير السلطة في
طهران
، في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الداخلية مع توتر دولي متزايد ومخاوف من تصعيد عسكري. وبينما تجري في سلطنة عُمان محادثات غير مباشرة بين وفود إيرانية وأمريكية لمحاولة احتواء التوتر، يرى محللون أن الفجوة واسعة، مما يعزز احتمالات المواجهة وعودة حديث
واشنطن
عن "تغيير النظام".
المحرك الاقتصادي ودورة الاحتجاج
اعتبرت الصحيفة أن التدهور الاقتصادي والتضخم المرتفع يشكلان المحرك الأساسي للاحتجاجات الراهنة، وهو تشابه واضح مع مرحلة ما قبل سقوط "الشاه"، حيث لعب تجار الأسواق التقليدية دوراً محورياً نتيجة تضرر مصالحهم.
وأوضحت "الغارديان" أن إيران قد تدخل مجدداً في حلقة مفرغة من "القمع والحداد والاحتجاج"؛ إذ تحول تقاليد إحياء ذكرى القتلى (الأربعين) مراسم الحزن إلى تظاهرات جديدة، وهي
الدورة
التي أدت تاريخياً إلى رحيل النظام الملكي في يناير 1979.
تحديات التحالف والمستقبل
نوهت الصحيفة إلى أن ثورة 1979 لم تكن نتاج
تيار
واحد، بل ضمت تحالفاً واسعاً من ليبراليين ورجال دين واشتراكيين، وهو ما كان مصدر قوة في الإسقاط ونقطة ضعف في البناء، حيث سمح الصراع بين هذه القوى لفصيل واحد بفرض رؤيته وإقامة نظام سلطوي جديد عبر
سنوات من
القمع وبناء مؤسسات مثل "
الحرس الثوري
".
وخلصت "الغارديان" إلى أن الدرس الأبرز من التاريخ هو أن سقوط أي نظام لا يعني بالضرورة وضوح الطريق نحو
المستقبل
؛ فالنجاح في الحشد الجماهيري يتطلب تحالفاً واسعاً، لكن تعدد الرؤى قد يؤدي لاحقاً إلى صراعات دموية على السلطة وتكرار تجربة الاستبداد بصورة جديدة.
(الغارديان)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
Lebanon 24
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
16/02/2026 02:10:55
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الشاه الإيراني السابق لـ "فوكس نيوز": مستعد للعودة إلى إيران عند أول فرصة
Lebanon 24
نجل الشاه الإيراني السابق لـ "فوكس نيوز": مستعد للعودة إلى إيران عند أول فرصة
16/02/2026 02:10:55
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقامرة التدخل في إيران.. هل تسقط واشنطن في "حفرة" العراق وليبيا مجدداً؟
Lebanon 24
مقامرة التدخل في إيران.. هل تسقط واشنطن في "حفرة" العراق وليبيا مجدداً؟
16/02/2026 02:10:55
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: نجل الشاه المخلوع يحثّ على "استهداف" الحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
أ ف ب: نجل الشاه المخلوع يحثّ على "استهداف" الحرس الثوري الإيراني
16/02/2026 02:10:55
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري
البريطانية
البريطاني
المستقبل
الإيراني
سنوات من
واشنطن
أمريكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
Lebanon 24
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
16:58 | 2026-02-15
15/02/2026 04:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
16:35 | 2026-02-15
15/02/2026 04:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
Lebanon 24
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
16:21 | 2026-02-15
15/02/2026 04:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:45 | 2026-02-15
15/02/2026 03:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
Lebanon 24
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
15:41 | 2026-02-15
15/02/2026 03:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2026-02-15
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
16:35 | 2026-02-15
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
16:21 | 2026-02-15
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
15:45 | 2026-02-15
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:41 | 2026-02-15
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
15:38 | 2026-02-15
رئيس البرلمان العربي يحذر: قرار "أملاك الدولة" إعلان صريح لضم الضفة!
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24