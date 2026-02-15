تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ضمن قوات الاستقرار الدولية.. اليونان تقرر إرسال قوة عسكرية إلى غزة

Lebanon 24
15-02-2026 | 14:16
ضمن قوات الاستقرار الدولية.. اليونان تقرر إرسال قوة عسكرية إلى غزة
ضمن قوات الاستقرار الدولية.. اليونان تقرر إرسال قوة عسكرية إلى غزة photos 0
كشفت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن وصول استعدادات أثينا لمرحلة متقدمة للمشاركة في قوات الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، حيث تقرر إرسال "كتيبة مختصرة" تضم ما بين 100 إلى 150 عسكرياً.

وبعد أن كانت الخطط الأولية تقتصر على إرسال كوادر مدنية من أطباء ومهندسين، اعتمدت أثينا تشكيلة نهائية تشمل قوى أمنية ستتولى مهمة مرافقة الوحدات الطبية والهندسية، بالإضافة إلى تواجد ضباط يونانيين في مقر قيادة القوات الدولية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ضابطين يونانيين يعملان حالياً في مركز التنسيق المدني-العسكري بمدينة كريات جات الإسرائيلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

من المقرر أن تتمركز القوة اليونانية ضمن "محيط الأمان" الذي أقامه الجيش الإسرائيلي حول القطاع، وسيتم دمجها في تشكيلات دولية أكبر نظراً لقلة عددها. وتعتبر أثينا تجربة كتيبتها التي خدمت في أفغانستان بين عامي 2002 و2012 نموذجاً لتنظيم هذه القوة، مع تكييفها لتتناسب مع طبيعة تهديدات عام 2026.

يأتي هذا التحرك العسكري في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني 2025 قراراً يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الوضع في غزة، وهو القرار الذي حظي بتأييد 13 عضواً مع امتناع روسيا والصين.
 
وتقترح الخطة إدارة دولية مؤقتة وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، لتدير قوات الاستقرار الدولية المرحلة الانتقالية في القطاع.

