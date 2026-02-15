تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
حماس تُحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل طفلين في طوباس
Lebanon 24
15-02-2026
|
14:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
حمّلت حركة
المقاومة
الإسلامية (حماس) أجهزة أمن
السلطة الفلسطينية
المسؤولية الكاملة عن مقتل طفلين من عائلة سمارة في بلدة طمون بمحافظة طوباس، إثر استهداف مركبة كانت تقلّهما برفقة والدهما المطارد من قبل
الاحتلال
، سامر سمارة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة من جهاز الأمن الوقائي ووحدة "سهم" نصبت كميناً لسيارة سمارة وأطلقت عليها وابلاً من الرصاص، مما أدى إلى مقتل نجله يزن (16 عاماً) على الفور، وإصابة أشقائه بجروح متفاوتة. ولاحقاً، أُعلن عن وفاة طفلة ثانية متأثرة بإصابة بليغة في الرأس، بينما أصيب الوالد سامر سمارة بجروح جرى على إثرها اعتقاله من قبل القوة الأمنية.
وصفت حركة
حماس
في بيان لها مساء الأحد الحادثة بـ"الجريمة الخطرة" و"النقطة السوداء" في سجل
الأجهزة الأمنية
، معتبرة أن ما جرى يمثل "استقواءً على أبناء الشعب بدل حمايتهم". وحذرت الحركة من تداعيات هذا النهج على النسيج الوطني، مطالبة بمحاسبة المتورطين ووقف ملاحقة المطاردين والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
من جهتها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الواقعة، واصفة إياها بالسياسة الممنهجة التي تستهدف ملاحقة المقاومين، ومعتبرة أن ما حدث يمثل "انحرافاً خطيراً" يضع الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع أبناء شعبها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: السلطة الفلسطينية و"فتح" تواصلان الإقصاء والتفرد بالشأن الفلسطيني
Lebanon 24
حماس: السلطة الفلسطينية و"فتح" تواصلان الإقصاء والتفرد بالشأن الفلسطيني
16/02/2026 02:11:10
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات خاركيف الأوكرانية: مقتل 3 أطفال ورجل مسن في قصف روسي على المقاطعة
Lebanon 24
سلطات خاركيف الأوكرانية: مقتل 3 أطفال ورجل مسن في قصف روسي على المقاطعة
16/02/2026 02:11:10
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سعودي تركي: ضرورة التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في غزة
Lebanon 24
بيان سعودي تركي: ضرورة التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في غزة
16/02/2026 02:11:10
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: على الأوروبيين تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم وتقليل الاعتماد على الآخرين
Lebanon 24
المستشار الألماني: على الأوروبيين تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم وتقليل الاعتماد على الآخرين
16/02/2026 02:11:10
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطة الفلسطينية
الأجهزة الأمنية
الفلسطينية
المقاومة
الاحتلال
الإسلام
من جهته
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
Lebanon 24
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
16:58 | 2026-02-15
15/02/2026 04:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
16:35 | 2026-02-15
15/02/2026 04:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
Lebanon 24
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
16:21 | 2026-02-15
15/02/2026 04:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
Lebanon 24
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
16:00 | 2026-02-15
15/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:45 | 2026-02-15
15/02/2026 03:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2026-02-15
اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟
16:35 | 2026-02-15
الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يستهدفان مسلحين في غزة
16:21 | 2026-02-15
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"
16:00 | 2026-02-15
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
15:45 | 2026-02-15
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:41 | 2026-02-15
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 02:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24