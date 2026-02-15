اتصال بين محمد بن زايد وأردوغان.. هذا ما جرى بحثه

بحث الشيخ زايد آل رئيس دولة ونظيره ، ، خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد الرئيسان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات والبناء على ما تحقق من تطور ونماء في مساراتها خاصة شراكاتهما التنموية.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.