15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
اتصال بين محمد بن زايد وأردوغان.. هذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
15-02-2026
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
رئيس دولة
الإمارات
ونظيره
التركي
رجب طيب أردوغان
،
يوم الأحد
، خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
وأكد الرئيسان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات
الإماراتية
التركية
والبناء على ما تحقق من تطور ونماء في مساراتها خاصة شراكاتهما التنموية.
كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من
القضايا
والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
رجب طيب أردوغان
طيب أردوغان
الإماراتية
يوم الأحد
الإمارات
التركية
أردوغان
محمد بن
