Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مصر: القرار الاسرائيلي خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
15-02-2026 | 15:12
مصر: القرار الاسرائيلي خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
مصر: القرار الاسرائيلي خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية photos 0
دانت مصر بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية "تؤكد مصر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأضاف البيان "تمثل هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين، ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
