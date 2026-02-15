تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 15:41
A-
A+
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سلطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الضوء على التحول الكبير في مواقف القادة الأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في مطلع الأسبوع عندما قالت "تجاوزنا خطوطا لا يمكن التراجع عنها بعد الآن".

وشهدت العلاقات عبر الأطلسي توترا بالفعل خلال العام الماضي بعد عودة دونالد ترامب إلى منصب الرئاسة مرة أخرى . لكن مساعي الرئيس الأميركي لضم غرينلاند زادت بشكل كبير من شكوك الأوروبيين حيال التزام واشنطن بحماية القارة من خلال حلف شمال الأطلسي.

وقدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تطمينات محدودة للأوروبيين في كلمته أمام المؤتمر. وقال إن واشنطن ترغب في التعاون مع أوروبا، واستخدم نبرة أكثر اعتدالا مقارنة بما قاله جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي العام الماضي.

وانتقد روبيو المسار السياسي الأوروبي الأخير، ولم يتطرق إلى حلف شمال الأطلسي أو روسيا أو حرب موسكو في أوكرانيا، وهي قضايا أظهرت هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها في الحلف.
ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الخامس واعتبار جيران روسيا الأوروبيين أن موسكو تشكل تهديدا متزايدا، أعلن قادة من دول القارة عزمهم على تسريع وتيرة الجهود لتعزيز دفاعاتهم وتقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الخطوة، من الناحية النظرية، أن تضعهم في صف واحد مع ترامب. إذ تتوقع الإدارة الأميركية أن تضطلع أوروبا بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع التقليدي عن القارة خلال السنوات المقبلة. وفي المقابل، ستحافظ واشنطن على مظلتها النووية فوق أوروبا وستدعم اتفاقية الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.

"ركيزة أوروبية" لحلف الأطلسي
وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ميونيخ بالالتزام بدعم "ركيزة أوروبية" أقوى داخل حلف شمال الأطلسي. لكن تعزيز قدرات الدفاع المحلية يعد أيضا وسيلة تحوط في حال قرر ترامب أو أي زعيم أميركي مستقبلي عدم الدفاع عن أوروبا.

وقال ميرتس في المؤتمر يوم الجمعة "هذه البداية الجديدة صحيحة في جميع الظروف. وهي صائبة حتى لو استمرت الولايات المتحدة في النأي بنفسها. وهي صائبة طالما أننا لا نستطيع ضمان أمننا بأنفسنا".

وفي مؤشر آخر على التوتر بشأن التزامات واشنطن المتعلقة بالأمن، قال ميرتس إنه بدأ محادثات مع ماكرون حول رادع نووي
أوروبي.

وتمتلك فرنسا قوة الردع النووي المستقلة الفعلية الوحيدة في أوروبا، إذ إن صواريخ ترايدنت النووية البريطانية تصنعها وتصونها الولايات المتحدة.
هل ستتطابق الأفعال مع الأقوال؟
والسؤال الأهم بالنسبة لأوروبا وقادتها هو ما إذا كان بإمكانهم مطابقة أقوالهم مع أفعالهم من خلال شراء وتطوير أنظمة أسلحة جديدة لسد الثغرات في ترساناتهم في مجالات مثل الصواريخ بعيدة المدى وتنسيق جهودهم.

ولا تزال المؤشرات متباينة حتى الآن.

وعززت دول أوروبية إنفاقها الدفاعي، بسبب مخاوف من روسيا وتهديدات من ترامب. واتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي العام الماضي على زيادة الإنفاق على الدفاع الأساسي من اثنين بالمئة إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5 بالمائة إضافية للاستثمارات الأخرى المتعلقة بالأمن.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر ميونيخ إن الإنفاق الدفاعي الأوروبي ارتفع بنحو 80 بالمائة منذ الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتشكل الدول الأوروبية تحالفات لبناء أنظمة أسلحة متطورة. ووقع وزراء دفاع دول كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والسويد خطاب نوايا يوم الخميس لتعزيز العمل على مشروع "النهج الأوروبي للضربات بعيدة المدى" (إلسا)، وهو مشروع لتطوير صواريخ لتنفيذ "ضربات عميقة".

وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي يوم الخميس، اتفقت تحالفات من الدول الأوروبية على التعاون في

أربعةمشاريع، منها الدفاع الصاروخي الباليستي والذخائر التي تطلق من الجو.

مشاريع تتعثر سبب الخلافات
تواجه بعض المشاريع الأوروبية الكبرى صعوبات في الانطلاق، فمستقبل مشروع تطوير المقاتلة الفرنسية الألمانية الإسبانية
(إف.سي.إيه.إس) لا يزال معلقا منذ أشهر بسبب اختلاف الشركاء على توزيع العمل بين الشركات المشاركة.

واجتذبت المناقشات حول مشاريع الدفاع في الاتحاد الأوروبي خلافات حول ما إذا كان ينبغي حصرها على شركات التكتل أو فتحها أمام شركات أخرى.

كانت فرنسا أقوى المؤيدين لمبدأ "اشتر الأوروبي"، في حين تدعو دول مثل ألمانيا وهولندا إلى اتباع نهج أكثر انفتاحا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستارمر سيحث أوروبا على الحد من اعتمادها على أميركا على الصعيد الدفاعي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الدنماركي: هدفنا من المناورات ضمان وجود عسكري أكثر ديمومة بغرينلاند اعتمادا على جيشنا والحلفاء
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يدعو إلى عدم عدم الاستهانة بالتصريحات المتعلقة بغرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: ابتزاز أميركا لغرينلاند يجب أن يتوقف
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب الرئيس

البريطانية

الأوروبيين

البريطاني

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-02-15
Lebanon24
16:35 | 2026-02-15
Lebanon24
16:21 | 2026-02-15
Lebanon24
16:00 | 2026-02-15
Lebanon24
15:45 | 2026-02-15
Lebanon24
15:38 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24