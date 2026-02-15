تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!

Lebanon 24
15-02-2026 | 15:45
A-
A+
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من الجبهات.. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من الجبهات.. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مطار دولي جديد في منطقة "صقلج" القريبة من قطاع غزة، تزامناً مع المضي قدماً في إنشاء مطار آخر في منطقة "رامات ديفيد" في الشمال قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في تصريحات متلفزة خلال جلسة الوزراء اليوم الأحد، أن بناء هذين المطارين يهدف إلى تقديم استجابة حقيقية للطلب المتزايد على السفر الجوي، واستيعاب ملايين السياح والزوار الذين يفدون إلى البلاد سنوياً.

يأتي هذا القرار لتوسيع البوابات الجوية الإسرائيلية التي تعتمد حالياً بشكل رئيسي على مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، والذي سجل عبور نحو 14.5 مليون مسافر في عام 2024، بالإضافة إلى مطار ثانٍ قرب إيلات يستقبل حركة دولية محدودة.
 
وتقع منطقة "صقلج" في بيئة صحراوية على بعد حوالي 15 كيلومتراً من قطاع غزة، بينما تضم "رامات ديفيد" في الشمال حالياً قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاستخبارات الأوكرانية: استهداف مطار عسكري قرب مدينة ليبيتسك الروسية واشتعال النيران بمقاتلتين من طراز سوخوي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي واجهة لبنان أمام العالم
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنذر "أطباء بلا حدود" بوقف أنشطتها في غزة بحلول 28 شباط
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء اليمنية: هيئة الطيران تعلن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي ابتداء من الأحد المقبل
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

اللبنانية

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-02-15
Lebanon24
16:35 | 2026-02-15
Lebanon24
16:21 | 2026-02-15
Lebanon24
16:00 | 2026-02-15
Lebanon24
15:41 | 2026-02-15
Lebanon24
15:38 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24