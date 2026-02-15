إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!

وافقت الحكومة على بناء مطار دولي جديد في منطقة "صقلج" القريبة من ، تزامناً مع المضي قدماً في إنشاء مطار آخر في منطقة "رامات ديفيد" في قرب الحدود .



وأوضح ، ، الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية ، في تصريحات متلفزة خلال جلسة الوزراء اليوم الأحد، أن بناء هذين المطارين يهدف إلى تقديم استجابة حقيقية للطلب المتزايد على السفر الجوي، واستيعاب ملايين السياح والزوار الذين يفدون إلى البلاد سنوياً.



يأتي هذا القرار لتوسيع البوابات الجوية الإسرائيلية التي تعتمد حالياً بشكل رئيسي على مطار "بن غوريون" قرب ، والذي سجل عبور نحو 14.5 مليون مسافر في عام 2024، بالإضافة إلى مطار ثانٍ قرب إيلات يستقبل حركة دولية محدودة.

وتقع منطقة "صقلج" في بيئة صحراوية على بعد حوالي 15 كيلومتراً من قطاع غزة، بينما تضم "رامات ديفيد" في الشمال حالياً قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو .



