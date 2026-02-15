تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل "مفاعل نووي متطور"

Lebanon 24
15-02-2026 | 16:21
A-
A+
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل مفاعل نووي متطور
تنفيذاً لأوامر ترامب... البنتاغون يبدأ نقل مفاعل نووي متطور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن البدء في نقل واختبار مفاعل نووي متطور طوّرته شركة "فالار أتوميكس"، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14301 الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، الرامي إلى تسريع الابتكار النووي المحلي.

انطلقت عملية نقل المفاعل من قاعدة "مارش" الجوية الاحتياطية في كاليفورنيا عبر طائرة عسكرية من طراز C-17 إلى قاعدة "هيل" الجوية في ولاية يوتا. ومن المقرر أن يُنقل لاحقاً إلى مركز "سان رافائيل" لأبحاث الطاقة لإجراء سلسلة من الاختبارات والتقييمات الفنية.

يهدف الأمر الرئاسي إلى وصول المفاعلات النووية على الأراضي الأمريكية إلى حالة "التشغيل الحرجة" بحلول 4 تموز 2026. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "فالار أتوميكس"، إشعيا تايلور، هذه المبادرة بأنها "مشروع مانهاتن الثاني لأمريكا"، في إطار مسعى لاستعادة الريادة النووية وتعزيز مرونة الطاقة في المنشآت العسكرية الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية.

تعتبر الإدارة الأمريكية أن نجاح مرحلة الاختبار في يوتا سيشكل علامة فارقة في السياسة النووية المعدلة، مما يقرب المشروع من تحقيق أهدافه المقررة في صيف العام الجاري، وتوفير طاقة عالية الكثافة ومستمرة للبنية التحتية المحصنة والتطبيقات الصناعية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أوامر ترامب في أي وقت وأي مكان
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السويد.. عطل مفاجئ في مفاعل نووي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إقامة قاعدة ومفاعل نووي على القمر.. ترامب يعلن أهداف الفضاء الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"أكسيوس" الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران ستبدأ الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

الأمريكية

دونالد

أمريكي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:38 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:44 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:38 | 2026-02-16
Lebanon24
01:09 | 2026-02-16
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16
Lebanon24
00:44 | 2026-02-16
Lebanon24
00:40 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24