اعتذارٌ وتعويضات.. هل بدأت ساعة الحساب بين الجزائر وفرنسا؟

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، ، استعداد بلاده لتقديم وثائق وأدلة مادية وشهادات أمام الهيئات القانونية لإثبات "بشاعة جرائم" الاستعمار الفرنسي في .



جاء ذلك في كلمة لتبون خلال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة ، تعليقاً على دراسة للجنة القانونية بالاتحاد تصنف الاستعمار الفرنسي "جريمة ضد الإنسانية" وتعتبر بعض أفعاله "أعمال إبادة جماعية".

وأكد تبون، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء سيفي غريب، أن الوثائق التاريخية الجزائرية تكشف انتهاكات جسيمة ووسائل محظورة دولياً استُخدمت لقمع مقاومة الشعب الجزائري.



وأشار الرئيس الجزائري إلى القانون الذي صوّت عليه بالإجماع في 24 كانون أول 2025، والذي يجرّم الاستعمار ويطالب بالاعتذار والتعويضات، مندداً بجرائم غير قابلة للتقادم تشمل الإعدامات والتعذيب والتجارب النووية ونهب الثروات.



وأوضح تبون أن هذه الخطوات تندرج ضمن حراك قاري لإعادة قراءة التاريخ، مؤكداً دعم الجزائر لمبادرات مفوضية الرامية لترسيخ مقاربة قانونية تدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية، لتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وتحقيق عدالة تاريخية منصفة.



(وكالة الأناضول)