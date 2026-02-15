الجيش الإسرائيلي والشاباك يستهدفان مسلحين في غزة

أعلن الجيش وجهاز " " استهداف مسلحين في مدينة غزة وشمالي القطاع وخان يونس يوم السبت.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن عملية الاستهداف جاءت ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، حيث خرج مسلحون من منشأة تحت الأرض بالقرب من مواقع القوات .



وكان المسلحون المستهدفون بحسب المتحدث "يعملون قدرات التنظيمات المسلحة والدفع بعمليات هجومية".



وأضاف المتحدث أنه في إحدى الضربات، تمت تصفية أحد الذين تسللوا إلى قاعدة رعيم خلال أحداث السابع من أكتوبر.



كما أفادت التقارير بأنه "في ضربات سابقة، تمت تصفية آدم أبو حولي، الذي شغل منصب قائد قوات النخبة في المعسكرات الوسطى التابعة لحركة ".