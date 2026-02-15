رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري "عاجل" في إيران

طالب نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي مجددًا الرئيس الأميركي بالتدخل العسكري "العاجل" في ، كما أعاد طرح اقتراحه تولّي قيادة "مرحلة انتقالية" في البلاد، وذلك في تصريح أدلى به لقناة الأحد.





وقال بهلوي: "آمل أن يدرك إلى أي حدّ يمكن لتدخل عاجل أن ينقذ أرواحا ويساعدنا في وضع حد لهذا النظام غير المرغوب فيه".





وأضاف أن "المطلب الأول للإيرانيين، في البلاد وخارجها، هو المساعدة"، موضحا أن "التدخل هو تدخل إنساني يرمي إلى إنقاذ أرواح سيستمر إزهاقها ما لم يحدث ذلك".





ويلوّح الرئيس الأميركي بتدخّل عسكري في إيران لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي منذ حملة قمع للتظاهرات أسفرت عن آلاف القتلى في يناير، وفق منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.



