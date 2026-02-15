تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري "عاجل" في إيران

Lebanon 24
15-02-2026 | 23:17
A-
A+
رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طالب نجل الشاه الإيراني المخلوع رضا بهلوي مجددًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل العسكري "العاجل" في إيران، كما أعاد طرح اقتراحه تولّي قيادة "مرحلة انتقالية" في البلاد، وذلك في تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز الأحد.


وقال بهلوي: "آمل أن يدرك الرئيس ترامب إلى أي حدّ يمكن لتدخل عاجل أن ينقذ أرواحا ويساعدنا في وضع حد لهذا النظام غير المرغوب فيه".


وأضاف أن "المطلب الأول للإيرانيين، في البلاد وخارجها، هو المساعدة"، موضحا أن "التدخل هو تدخل إنساني يرمي إلى إنقاذ أرواح سيستمر إزهاقها ما لم يحدث ذلك".


ويلوّح الرئيس الأميركي بتدخّل عسكري في إيران لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي منذ حملة قمع للتظاهرات أسفرت عن آلاف القتلى في يناير، وفق منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيناتور ليندسي غراهام لنجل شاه إيران رضا بهلوي: المساعدة في الطريق
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رضا بهلوي والحظوظ الوهمية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قناة فوكس نيوز

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

فوكس نيوز

الإيراني

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:38 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:44 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:38 | 2026-02-16
Lebanon24
01:09 | 2026-02-16
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16
Lebanon24
00:44 | 2026-02-16
Lebanon24
00:40 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24