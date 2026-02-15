تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

ماذا قال نتنياهو على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 23:24
ماذا قال نتنياهو على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين؟
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، على حادثة مطاردة مجموعة من الحريديم جنديتين إسرائيليتين في مدينة بني براك شرقي تل أبيب، قبل أن تتمكن الشرطة من إخراجهما من الموقع.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أدين بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في بني براك ضد المجندات في جيش الدفاع الإسرائيلي وضابطات الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "هذه أقلية متطرفة لا تمثل مجتمع الحريديم ككل".

وتابع البيان: "هذا عمل خطير وغير مقبول. لن نسمح بالفوضى، ولن نتسامح مع أي اعتداء على أفراد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يؤدون مهمتهم بتفانٍ وإخلاص".
وكانت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قد أظهرت جنديتين وهما تركضان برفقة الشرطة، بينما يطاردهما حشد كبير من الرجال.

وفي الفيديو، تظهر فوضى أثناء ملاحقة المجموعة للمرأتين، في شوارع المدينة ذات الأغلبية الحريدية.

وأثارت الواقعة ضجة في إسرائيل، دفعت رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى إدانتها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن زامير "ينظر إلى الحادثة ببالغ الخطورة، ويدين بشدة الاعتداء على الجنود الذين كانوا يؤدون مهمة عسكرية في المدينة".
