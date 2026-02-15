ماذا قال نتنياهو على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين؟

علّق ، الأحد، على حادثة مطاردة مجموعة من الحريديم جنديتين إسرائيليتين في مدينة بني براك شرقي ، قبل أن تتمكن الشرطة من إخراجهما من الموقع.

وقال في بيان: "أدين بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في بني براك ضد المجندات في وضابطات ".



وأضاف البيان أن "هذه أقلية متطرفة لا تمثل مجتمع الحريديم ككل".



وتابع البيان: "هذا عمل خطير وغير مقبول. لن نسمح بالفوضى، ولن نتسامح مع أي اعتداء على أفراد الجيش وقوات الأمن الذين يؤدون مهمتهم بتفانٍ وإخلاص".

وكانت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قد أظهرت جنديتين وهما تركضان برفقة الشرطة، بينما يطاردهما حشد كبير من الرجال.



وفي الفيديو، تظهر فوضى أثناء ملاحقة المجموعة للمرأتين، في شوارع المدينة ذات الأغلبية الحريدية.



وأثارت الواقعة ضجة ، دفعت إيال زامير إلى إدانتها.



وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن زامير "ينظر إلى الحادثة ببالغ الخطورة، ويدين بشدة الاعتداء على الجنود الذين كانوا يؤدون مهمة عسكرية في المدينة".