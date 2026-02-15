السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء

دعت المحكمة عموم في جميع أنحاء إلى تحري رؤية شهر مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447ه -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026، وفقاً لوكالة الأنباء (واس).



وحثَّت الوكالة من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



كما آملت المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، وفقاً للوكالة.

