عربي-دولي
انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة 8 أشخاص
Lebanon 24
16-02-2026
|
00:32
photos
قتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع في متجر للألعاب النارية في شرق
الصين
، وفق ما أعلنت السلطات، مساء الأحد.
وغالباً ما تقوم المجتمعات الريفية في الصين باستخدام الألعاب النارية الشرارية والصاروخية للاحتفال بالأعياد والمناسبات المهمة مثل رأس السنة القمرية الذي يوافق يوم الثلاثاء.
وأوضحت السلطات في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أن "سوء استخدام" ألعاب نارية من جانب شخص أو أكثر تسبب بانفجار في متجر قريب في
مقاطعة جيانغسو
قرابة الساعة 14:30 بعد الظهر (06:30 بتوقيت غرينتش) الأحد.
وأُخمد الحريق الناجم عن الانفجار قرابة الساعة 16:00 (08:00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيان الشرطة الذي ذكر أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.
وفُتح تحقيق بالحادثة، وأوقف المسؤولون عنها.
وتكثر الحوادث الصناعية في البلاد بسبب التراخي أحياناً في تطبيق معايير السلامة.
