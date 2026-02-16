تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هجوم مسيرات على منطقة البحر الأسود.. استهداف ميناء روسي وخزانات وقود

Lebanon 24
16-02-2026 | 00:40
هجوم مسيرات على منطقة البحر الأسود.. استهداف ميناء روسي وخزانات وقود
تعرضت المنطقة الساحلية الروسية على البحر الأسود لهجوم مكثف بالطائرات المسيرة خلال الليل، حيث لحقت أضرار بالبنية التحتية في ميناء "تامان" الروسي وخزانات الوقود، بحسب السلطات.

وقال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، في منشور عبر تطبيق تليغرام، صباح الأحد، إن الدفاعات الجوية تصدت طوال الليل لطائرات مسيرة أوكرانية خلال الهجوم على الإقليم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف كوندراتيف أنه تم تسجيل أشد الأضرار في بلدة فولنا بمقاطعة تيمريوك، حيث يقع ميناء تامان.

وقال الحاكم إن الهجوم استهدف خزان وقود ومستودعات ومرافق الميناء.
وأضاف كوندراتيف أن فرق الإطفاء نشرت 126 فردا و34 وحدة من المعدات للسيطرة على عدة حرائق.

ونقل شخصان إلى المستشفى حيث يتلقيان الرعاية الطبية، وفقا لمسؤولين.

ويقع ميناء تامان على شبه جزيرة عبر المضيق المقابل لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

ويتعامل ميناء تامان، الذي كان قد تعرض لهجوم في ديسمبر الماضي، مع النفط وغاز البترول المسال والحبوب والأسمدة وغيرها من البضائع.

وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة سوتشي، أندريه بروشونين، إن المدينة الساحلية تعرضت لواحد من أطول وأعنف الهجمات التي شهدتها حتى الآن.

وأفادت السلطات بوقوع أضرار طفيفة هناك وفي قرية يوروفكا قرب مدينة أنابا.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في مؤتمر ميونخ للأمن إلى أنه ما زالت هناك تساؤلات عالقة بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لبلاده. كما تساءل زيلينسكي أيضا عن كيفية عمل فكرة المنطقة التجارية الحرة التي اقترحتها الولايات المتحدة، في منطقة دونباس، التي تصر روسيا على أن تتنازل عنها كييف من أجل السلام، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
