هجوم مسيرات على منطقة البحر الأسود.. استهداف ميناء روسي وخزانات وقود

تعرضت المنطقة الساحلية الروسية على لهجوم مكثف بالطائرات المسيرة خلال الليل، حيث لحقت أضرار بالبنية التحتية في ميناء "تامان" الروسي وخزانات الوقود، بحسب السلطات.



وقال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، في منشور عبر تطبيق تليغرام، صباح الأحد، إن الدفاعات الجوية تصدت طوال الليل لطائرات مسيرة أوكرانية خلال الهجوم على الإقليم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.



وأضاف كوندراتيف أنه تم تسجيل أشد الأضرار في بلدة فولنا بمقاطعة تيمريوك، حيث يقع ميناء تامان.



وقال الحاكم إن الهجوم استهدف خزان وقود ومستودعات ومرافق الميناء.

وأضاف كوندراتيف أن فرق الإطفاء نشرت 126 فردا و34 وحدة من المعدات للسيطرة على عدة حرائق.



ونقل شخصان إلى المستشفى حيث يتلقيان الرعاية الطبية، وفقا لمسؤولين.



ويقع ميناء تامان على شبه عبر المضيق المقابل لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها من في عام 2014.



ويتعامل ميناء تامان، الذي كان قد تعرض لهجوم في ديسمبر الماضي، مع وغاز البترول المسال والحبوب والأسمدة وغيرها من البضائع.



وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة سوتشي، أندريه بروشونين، إن المدينة الساحلية تعرضت لواحد من أطول وأعنف الهجمات التي شهدتها حتى الآن.



وأفادت السلطات بوقوع أضرار طفيفة هناك وفي قرية يوروفكا قرب مدينة أنابا.



