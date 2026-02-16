بين الديبلوماسية مع ايران والخيار العسكري مع اسرائيل.. اين تقف واشنطن؟

تتواصل المناقشات الأميركية حول ، وهي مناقشات كشفت عنها "سي بي إس" CBS، حيث نقلت مصادرها بأن الرئيس الأميركي أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه يدعم الضربات الإسرائيلية ضد برنامج الصواريخ الباليستي ، وذلك في حال فشلت المفاوضات الأميركية .



وجرت مناقشة هذا الخيار خلال الاجتماع الذي جرى في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في كانون الأول الماضي.



وأوضحت الشبكة بأن مناقشات داخلية قد بدأت بين كبار المسؤولين في الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات لبحث احتمال دعم جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على إيران.



وقال مسؤولان أميركيان آخران مطلعان على المحادثات الإسرائيلية الأميركية إن المناقشات الأميركية انصبت على كيفية تقديم الدعم أكثر من تركيزها على قدرة على التحرك، بما في ذلك تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقدود جواً، بالإضافة إلى تسهيلات لوجستية.

، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له، إنه أبلغ الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.



وأضاف أن الهدف نقل كل معدات التخصيب خارج إيران، وحصر مدى الصواريخ الباليستية ل300 كيلومتر فقط.



وشكك نتنياهو في نوايا إيران قائلاً إن أي اتفاق يجب أن يضم عدّة عناصر أساسية ضرورية، وهي تفكيك البنية التحتية النووية لإيران وليس فقط وقف التخصيب.



واعتبر نتنياهو أن الصفقة المثالية مع إيران تكون عبر تفكيك برنامجها النووي وإحباط برنامجها الصاروخي.



بدوره، أشار الأميركي ماركو روبيو، إلى أن الرئيس ترامب يفضل الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية مع إيران.

ولفت إلى أن تعقيدات النظام الإيراني تحول دون عقد اتفاق ناجح مع طهران، وأن إدارة ترامب ستحاول عقد مثل هذا الاتفاق.



أما على الجانب الإيراني، فقد أعلنت طهران أن وزير خارجيتها عباس عراقجي توجه مساء أمس الأحد إلى جنيف، لإجراء جولة ثانية من المفاوضات مع أميركا.



وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن عراقجي يترأس وفدا دبلوماسيا متخصصا، وأن المحادثات ستتطرق إلى النووي، بالإضافة إلى مشاورات أخرى دبلوماسية.



وذكر التلفزيون الإيراني أن محادثات جنيف بين إيران وأميركا ستركز على الموضوع النووي ورفع العقوبات فقط، مضيفاً أن "طهران أبلغت رفضها أي حديث عن وقف تخصيب اليورانيوم تماماً".



واللافت هو تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، وهو أحد أعضاء الوفد المفاوض، حميد قنبري، والتي قال فيها إن بنود المفاوضات تتضمن المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز والاستثمارات في التعدين، وحتى شراء الطائرات.



وأميركياً، فقد أكد البيت الأبيض أن كبير مبعوثي الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر سيتوجهان إلى جنيف، لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي لإيران، وفق ما أكد البيت الأبيض الأحد.



وأكد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس" أن ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات.





ولكن، ليست لغة المفاوضات وحدها ما تتحدث به أميركا، فعلى طاولة جنيف يتفاوض الساسة، وفي البحر يتحضر العسكر.



فرغم كل هذا الحراك الدبلوماسي، إلا أن لغة العسكرة حاضرة بنبرة عالية. فقد نشر الجيش الأميركي صوراً لمجموعة حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" أثناء إبحارها قرب إيران.



ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما إن صور حاملة الطائرات الأميركية تأتي في إطار الاستعدادات لاحتمال شن عمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران، في حال أصدر الرئيس ترامب قراراً ببدء الهجوم.



ويأتي نشر صور حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في وقت أعلنت فيه واشنطن سابقاً، عن نشر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في ، وتعتبر حاملة الطائرات هذه أكبر سفينة حربية في العالم. وتعتبر حاملتا الطائرات الاثنتان من رموز القوة الأميركية.