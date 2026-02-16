مستوطنون يسيّجون مئات الدونمات ويستولون على أراضي الأغوار الشمالية

كشفت مصادر فلسطينية عن استيلاء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على مئات الدونمات من الأراضي في منطقة الأغوار الشمالية.



وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت اعتداءات المستوطنين على أهالي ، شملت مداهمة منازل فلسطينية وسرقة محتوياتها، وتدمير مزارع وحظائر، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي تحت حماية الجيش .

وقال مهدي دراغمة، رئيس "مجلس قروي المالح"، إن عدداً من المستوطنين بدأوا، الأحد، بتسييج نحو 1500 دونم في منطقة "خربة سمرة" بالأغوار الشمالية، وفق وكالة "وفا".

وأضاف دراغمة أن "الأراضي المستهدفة كانت مملوكة قانونياً بموجب الطابو، وكانت تسكنها سابقاً ست أسر فلسطينية من عائلة المساعيد، أجبرت على الرحيل قبل عام نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات تسييج المستوطنين لمئات آلاف الدونمات الزراعية والرعوية في الأغوار الشمالية خلال الأشهر الماضية، ما أثر بشكل مباشر على حياة المزارعين ومصادر رزقهم.

ويشهد القطاع الزراعي في الأغوار الشمالية تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات الاستيطانية، وهو ما يزيد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للسكان وأصحاب الأراضي.