في صنعاء.. الحوثيون يفرضون حصارًا على منزل زعيم إحدى القبائل اليمنية

فرضت جماعة ، يوم أمس ، حصارًا أمنيًا مشددًا على منزل زعيم إحدى أكبر القبائل في العاصمة ، لأسباب لم تُكشف بعد.





وأفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين نشروا فجأة آليات عسكرية وعشرات المسلحين حول منزل زعيم قبيلة "حاشد"، حِميَر الأحمر، في حيّ "الحصبة" شمالي العاصمة، وطوقوه من كل الاتجاهات، في خطوة اعتُبرت "انتهاكًا خطيرًا للأعراف القبلية في اليمن".





وأضافت المصادر أن الجماعة منعت الحركة حول المنزل، وحرمت الشخصيات القبلية والاجتماعية من زيارة الأحمر، وأجبرت المخالفين على توقيع تعهّدات بعدم العودة خلال الساعات الماضية.





وأشارت المصادر إلى أن دوافع الحصار لا تزال غير معلنة، موضحة أنه جاء بعد ساعات من اختطاف الحوثيين للشيخ والشيخ وليد شويط، أحد مشائخ القبيلة نفسها، عقب زيارتهما لمنزل الأحمر.





ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة جماعة الحوثي الاستفزازية وانتهاكاتها المتكررة تجاه المجتمع القبلي ورموزه الاجتماعية غير الموالية لها، في محاولة لإخضاع القبائل وتفكيك روابط ولاءاتها التقليدية.





وأكد الناشط الحقوقي أن استمرار الحصار المفروض على منزل الأحمر منذ أيلول الماضي، جاء بعد رفعه الوطني على سطح منزله بمناسبة ذكرى اليمنية "26 أيلول".





وأوضح في تدوينة على منصة "أكس"، أن الحوثيين فرضوا طوقًا عسكريًا مسلحًا يمتد على نحو كيلومتر كامل حول المنزل، في "سابقة تعكس صلف الميليشيات، وعنصريتها، وضيق أفقها وتوجسها من أي رمز قبلي لا يخضع لأهوائها".

Advertisement