تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في صنعاء.. الحوثيون يفرضون حصارًا على منزل زعيم إحدى القبائل اليمنية

Lebanon 24
16-02-2026 | 00:50
A-
A+
في صنعاء.. الحوثيون يفرضون حصارًا على منزل زعيم إحدى القبائل اليمنية
في صنعاء.. الحوثيون يفرضون حصارًا على منزل زعيم إحدى القبائل اليمنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فرضت جماعة الحوثي، يوم أمس ، حصارًا أمنيًا مشددًا على منزل زعيم إحدى أكبر القبائل اليمنية في العاصمة صنعاء، لأسباب لم تُكشف بعد.


وأفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين نشروا فجأة آليات عسكرية وعشرات المسلحين حول منزل زعيم قبيلة "حاشد"، حِميَر الأحمر، في حيّ "الحصبة" شمالي العاصمة، وطوقوه من كل الاتجاهات، في خطوة اعتُبرت "انتهاكًا خطيرًا للأعراف القبلية في اليمن".


وأضافت المصادر أن الجماعة منعت الحركة حول المنزل، وحرمت الشخصيات القبلية والاجتماعية من زيارة الأحمر، وأجبرت المخالفين على توقيع تعهّدات بعدم العودة خلال الساعات الماضية.


وأشارت المصادر إلى أن دوافع الحصار لا تزال غير معلنة، موضحة أنه جاء بعد ساعات من اختطاف الحوثيين للشيخ جبران أبو شوارب والشيخ وليد شويط، أحد مشائخ القبيلة نفسها، عقب زيارتهما لمنزل الأحمر.


ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة جماعة الحوثي الاستفزازية وانتهاكاتها المتكررة تجاه المجتمع القبلي ورموزه الاجتماعية غير الموالية لها، في محاولة لإخضاع القبائل وتفكيك روابط ولاءاتها التقليدية.


وأكد الناشط الحقوقي جمال المعمري أن استمرار الحصار المفروض على منزل الأحمر منذ أيلول الماضي، جاء بعد رفعه العلم الوطني على سطح منزله بمناسبة ذكرى الثورة اليمنية "26 أيلول".


وأوضح المعمري في تدوينة على منصة "أكس"، أن الحوثيين فرضوا طوقًا عسكريًا مسلحًا يمتد على نحو كيلومتر كامل حول المنزل، في "سابقة تعكس صلف الميليشيات، وعنصريتها، وضيق أفقها وتوجسها من أي رمز قبلي لا يخضع لأهوائها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوثيون يفرضون حصارًا عسكريًا على بلدة شرقي الحديدة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على 10 قرى فلسطينية غرب رام الله بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الحوثيون صادروا معدات وآليات من مراكزنا في صنعاء
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

جمال المعمري

أبو شوارب

المعمري

الثورة

الحوثي

جمال ا

جبران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-02-16
Lebanon24
01:38 | 2026-02-16
Lebanon24
01:09 | 2026-02-16
Lebanon24
00:50 | 2026-02-16
Lebanon24
00:44 | 2026-02-16
Lebanon24
00:40 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24