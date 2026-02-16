لاريجاني: إيران تقبل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن أمين المجلس الاعلى للأمن القومي أن " مستعدة لمفاوضات نووية عادلة من شأنها معالجة المخاوف"، بحسب "تسنيم".



وقال: " رفعت مستوى استعدادها وجاهزیتها وانها مستعدة لمفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف دون المساس بأمنها".



ونفى "أي رد مكتوب على المطالب الأميركية"، وأكد أن "ما حدث هو تبادل للآراء لا يزال مستمراً ودول المنطقة تدعم التوصل إلى حل سياسي للقضية النووية"، مشيرا الى أن "طهران تقيّم المفاوضات بشكل إيجابي شريطة أن تكون عادلة ومعقولة وألا تصبح أداة لتأجيل أو فرض قضايا خارج الإطار ".



وأكد أن "إيران تقبل بإشراف في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

Advertisement