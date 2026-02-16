تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لاريجاني: إيران تقبل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
16-02-2026 | 00:50
لاريجاني: إيران تقبل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 أعلن أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن "طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة من شأنها معالجة المخاوف"، بحسب "تسنيم".

وقال: "إيران رفعت مستوى استعدادها وجاهزیتها وانها مستعدة لمفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف دون المساس بأمنها".

ونفى "أي رد مكتوب على المطالب الأميركية"، وأكد أن "ما حدث هو تبادل للآراء لا يزال مستمراً ودول المنطقة تدعم التوصل إلى حل سياسي للقضية النووية"، مشيرا الى أن "طهران تقيّم المفاوضات بشكل إيجابي شريطة أن تكون عادلة ومعقولة وألا تصبح أداة لتأجيل أو فرض قضايا خارج الإطار النووي".

وأكد  أن "إيران تقبل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)".
