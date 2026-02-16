تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قادة عسكريون: على أوروبا التسلح والاستعداد لخطر الحرب مع روسيا
Lebanon 24
16-02-2026
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح رئيس أركان القوات المسلحة
البريطانية
ونظيره الألماني بأن هناك حجة "أخلاقية" لإعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي.
وقدم رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، الحجة للاستثمار بشكل أكبر في الدفاع إلى جانب الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان الدفاع الألماني، وفقاً لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وفي رسالة مشتركة نشرت في صحيفة "
ذا غارديان
" البريطانية وصحيفة "دي فيلت"
الألمانية
، قال القائدان العسكريان البارزان إنهما يتحدثان "ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر
الدول الأوروبية
إنفاقاً في المجال العسكري، بل كأصوات لأوروبا التي يجب عليها حالياً مواجهة حقائق غير مريحة بشأن أمنها".
وحذرا من أن
روسيا
"تحولت بشكل حاسم نحو الغرب" وسط غزوها لأوكرانيا، وأشارا إلى الحاجة إلى "تغيير جذري في دفاعنا وأمننا" في جميع أنحاء
أوروبا
.
ويأتي تحذير
القادة
العسكريين بعد اختتام مؤتمر ميونخ للأمن السنوي، الذي شهد اجتماع لعدد من قادة العالم لمناقشة مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في
أوكرانيا
.
وأضافت رسالتهما: "هناك بعد أخلاقي لهذا المسعى. إن إعادة التسلح ليست إثارة للحروب؛ بل هي التصرف المسؤول للدول المصممة على حماية شعوبها والحفاظ على السلام. فالقوة تردع العدوان، والضعف يستجلبه".
وذكرت الرسالة: "أخيراً، تتطلب تعقيدات التهديدات نهجاً يشمل المجتمع بأسره، وحواراً صريحاً على مستوى القارة مع المواطنين مفاده أن الدفاع لا يمكن أن يكون حكراً على الأفراد العسكريين وحدهم. إنها مهمة تقع على عاتق كل واحد منا".
Advertisement
