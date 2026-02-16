قادة عسكريون: على أوروبا التسلح والاستعداد لخطر الحرب مع روسيا

صرح رئيس أركان القوات المسلحة ونظيره الألماني بأن هناك حجة "أخلاقية" لإعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي.



وقدم رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، الحجة للاستثمار بشكل أكبر في الدفاع إلى جانب الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان الدفاع الألماني، وفقاً لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.



وفي رسالة مشتركة نشرت في صحيفة " " البريطانية وصحيفة "دي فيلت" ، قال القائدان العسكريان البارزان إنهما يتحدثان "ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر إنفاقاً في المجال العسكري، بل كأصوات لأوروبا التي يجب عليها حالياً مواجهة حقائق غير مريحة بشأن أمنها".



وحذرا من أن "تحولت بشكل حاسم نحو الغرب" وسط غزوها لأوكرانيا، وأشارا إلى الحاجة إلى "تغيير جذري في دفاعنا وأمننا" في جميع أنحاء .

ويأتي تحذير العسكريين بعد اختتام مؤتمر ميونخ للأمن السنوي، الذي شهد اجتماع لعدد من قادة العالم لمناقشة مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في .



وأضافت رسالتهما: "هناك بعد أخلاقي لهذا المسعى. إن إعادة التسلح ليست إثارة للحروب؛ بل هي التصرف المسؤول للدول المصممة على حماية شعوبها والحفاظ على السلام. فالقوة تردع العدوان، والضعف يستجلبه".



وذكرت الرسالة: "أخيراً، تتطلب تعقيدات التهديدات نهجاً يشمل المجتمع بأسره، وحواراً صريحاً على مستوى القارة مع المواطنين مفاده أن الدفاع لا يمكن أن يكون حكراً على الأفراد العسكريين وحدهم. إنها مهمة تقع على عاتق كل واحد منا".