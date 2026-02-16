تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

الصين تطور منشآتها النووية بمناطق جبلية ومخابئ محاطة بأسوار

Lebanon 24
16-02-2026 | 01:38
الصين تطور منشآتها النووية بمناطق جبلية ومخابئ محاطة بأسوار
تظهر صور أقمار صناعية حديثة لمنشآت نووية سرية جهود بكين لتوسيع ترسانتها، في الوقت الذي تتلاشى فيه آخر الضمانات العالمية بشأن الأسلحة النووية. وفي الوديان الخصبة والضبابية بجنوب غرب الصين، تكشف صور الأقمار الصناعية عن تسارع وتيرة الحشد النووي للبلاد، وهي قوة صُممت لعصر جديد من التنافس بين القوى العظمى.

أحد هذه الوديان يُعرف باسم "زيتونغ" (Zitong) في مقاطعة سيتشوان، حيث يعكف المهندسون على بناء مستودعات حصينة وتحصينات جديدة. ويبرز مجمع جديد مدجج بالأنابيب، مما يشير إلى أن المنشأة تتعامل مع مواد شديدة الخطورة، وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.
أما الوادي الآخر، فيحتضن منشأة محاطة بسياج مزدوج تُعرف باسم "بينغتونغ" (Pingtong)، حيث يعتقد الخبراء أن الصين تقوم هناك بتصنيع نوى رؤوس حربية نووية محشوة بالبلوتونيوم. وقد تم تجديد الهيكل الرئيسي الذي يعلوه عمود تهوية بارتفاع 360 قدماً، في السنوات الأخيرة بفتحات تهوية ومشتتات حرارية جديدة، مع استمرار أعمال بناء إضافية بجواره.

وتعد هذه المواقع من بين عدة مواقع سرية مرتبطة بالنشاط النووي في مقاطعة سيتشوان، والتي شهدت توسعات وتحديثات في السنوات الأخيرة.
ويؤدي هذا الحشد الصيني إلى تعقيد الجهود الرامية لإحياء ضوابط التسلح العالمية بعد انتهاء صلاحية آخر معاهدة متبقية للأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وتجادل واشنطن بأن أي اتفاقيات لاحقة يجب أن تُلزم الصين أيضاً، لكن بكين لم تبدِ أي اهتمام بذلك.

وقال ريني بابيارز، خبير استخبارات البيانات الجيومكانية الذي حلل صور الأقمار الصناعية والأدلة المرئية الأخرى للمواقع وشارك نتائجه مع صحيفة "نيويورك تايمز": "إن التغييرات التي نراها على الأرض في هذه المواقع تتماشى مع أهداف الصين الأوسع لتصبح قوة عظمى عالمية. الأسلحة النووية جزء لا يتجزأ من ذلك".

وشبّه كل موقع نووي عبر الصين بقطعة من "فسيفساء" تُظهر، عند النظر إليها ككل، نمطاً من النمو المتسارع، قائلاً: "لقد حدث تطور في كل هذه المواقع، ولكن بعبارة عامة، تسارع هذا التغيير بدءاً من عام 2019".
وبنيت المواقع في سيتشوان قبل ستة عقود كجزء من مشروع "الجبهة الثالثة" لماو تسي تونغ، وهو مشروع يهدف إلى حماية مختبرات ومصانع إنتاج الأسلحة النووية الصينية من الضربات الأميركية أو السوفييتية.

وعمل عشرات الآلاف من العلماء والمهندسين والعمال في سرية تامة لنحت ما أسماه داني ستيلمان، العالم النووي الأميركي الذي زار المنطقة، في كتاب شارك في تأليفه لاحقاً: "إمبراطورية نووية داخلية".

وعندما هدأت توترات الصين مع واشنطن وموسكو في الثمانينيات، أُغلق العديد من مرافق "الجبهة الثالثة" أو تقلص حجمها، وانتقل علماؤها غالباً إلى مختبر أسلحة جديد في مدينة "ميانيانغ" القريبة. واستمرت مواقع مثل "بينغتونغ" و"زيتونغ" في العمل، لكن التغيير في السنوات التي تلت ذلك كان تدريجياً، مما يعكس سياسة الصين آنذاك المتمثلة في الحفاظ على ترسانة نووية صغيرة نسبياً، وفقاً للدكتور بابيارز.
لكن عصر ضبط النفس هذا بدأ يتلاشى منذ حوالي سبع سنوات؛ حيث شرعت الصين في بناء أو تحديث العديد من مرافق الأسلحة النووية بسرعة، كما تسارع البناء في مواقع سيتشوان أيضاً. ويشمل هذا الحشد مختبراً ضخماً للإشعال بالليزر في ميانيانغ يمكن استخدامه لدراسة الرؤوس الحربية النووية دون تفجير أسلحة فعلية.

ويشير تصميم مجمع "بينغتونغ" إلى أنه يُستخدم لصنع "الفجوات" (Pits) الخاصة بالرؤوس النووية وهي القلب المعدني الذي يحتوي عادةً على البلوتونيوم. وأشار الدكتور بابيارز إلى أن هندسته المعمارية تشبه مرافق صنع الفجوات في دول أخرى، بما في ذلك مختبر لوس ألاموس الوطني في الولايات المتحدة.

أما في "زيتونغ"، فيقول الخبراء إن المستودعات والحصينات الجديدة تُستخدم على الأرجح لاختبار "المتفجرات العالية"، في إشارة إلى المركبات الكيميائية التي تنفجر لخلق الظروف الملائمة لسلسلة من التفاعلات في المواد النووية.
