في مكتب نتنياهو.. حالة طوارئ قصوى بعد الكشف عن طرد مشبوه

أعلنت طواقم الحراسة في ، ، في الاثنين، حالة طوارئ قصوى بعد تلقي طرد مشبوه يُشتبه في احتوائه على عبوة ناسفة.





وذكرت صحيفة " " أنّ عناصر هرعوا إلى مقر ، مصحوبين بمختبر متنقل وفريق من المحققين وخبراء تفكيك المتفجرات لتعزيز الإجراءات الأمنية.





وتجري الشرطة إلى جانب دوائر معنية تحقيقات حول احتمال محاولة استهداف مقر رئاسة الوزراء وساكنه.



