عربي-دولي
في مكتب نتنياهو.. حالة طوارئ قصوى بعد الكشف عن طرد مشبوه
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:04
photos
أعلنت طواقم الحراسة في
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، في
القدس
صباح اليوم
الاثنين، حالة طوارئ قصوى بعد تلقي طرد مشبوه يُشتبه في احتوائه على عبوة ناسفة.
وذكرت صحيفة "
معاريف
" أنّ عناصر
الشرطة الإسرائيلية
هرعوا إلى مقر
نتنياهو
، مصحوبين بمختبر متنقل وفريق من المحققين وخبراء تفكيك المتفجرات لتعزيز الإجراءات الأمنية.
وتجري الشرطة إلى جانب دوائر معنية تحقيقات حول احتمال محاولة استهداف مقر
ديوان
رئاسة الوزراء وساكنه.
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2026-02-16
لماذا يمثل توسع الاحتلال الإسرائيلي في سوريا اختباراً قانونياً حاسماً؟
05:29 | 2026-02-16
قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان
05:05 | 2026-02-16
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
04:50 | 2026-02-16
تحرك عمراني اسرائيلي في القدس يكشف "خطة خبيثة"
04:24 | 2026-02-16
تحرّكات نتنياهو تُسقط فرص أي مفاوضات أميركية "جادة" مع إيران.. قناة إسرائيلية تكشف
04:17 | 2026-02-16
جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا
