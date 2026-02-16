إندونيسيا تُجهز آلاف الجنود للنشر المحتمل في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، الاثنين، إن البلاد تجهز ألف جندي للنشر المحتمل في بحلول أوائل نيسان، ضمن إطار قوة مقترحة متعددة الجنسيات للحفاظ على السلام.





وأضاف برامونو أن القرار النهائي بشأن النشر سيعود للحكومة ، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للجنود الجاهزين للنشر سيصل إلى 8 آلاف بحلول حزيران، وفق ما نقلت وكالة " ".





وتتصاعد الخطوات المتعلقة بخطط نشر قوات متعددة الجنسيات في غزة بمشاركة دول خارج المنطقة، في سياق الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والمساهمة في مسار إعادة إعمار القطاع من الحرب والدمار.





ويعد إعلان تجهيز آلاف الجنود أول بهذا الحجم للمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية منذ انتهاء العمليات الكبرى في غزة. (آرم نيوز)

