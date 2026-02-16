تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إندونيسيا تُجهز آلاف الجنود للنشر المحتمل في غزة
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، الاثنين، إن البلاد تجهز ألف جندي للنشر المحتمل في
قطاع غزة
بحلول أوائل نيسان، ضمن إطار قوة مقترحة متعددة الجنسيات للحفاظ على السلام.
وأضاف
دوني
برامونو أن القرار النهائي بشأن النشر سيعود للحكومة
الإندونيسية
، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للجنود الجاهزين للنشر سيصل إلى 8 آلاف بحلول حزيران، وفق ما نقلت وكالة "
رويترز
".
وتتصاعد الخطوات المتعلقة بخطط نشر قوات متعددة الجنسيات في غزة بمشاركة دول خارج المنطقة، في سياق الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والمساهمة في مسار إعادة إعمار القطاع
بعد سنوات
من الحرب والدمار.
ويعد إعلان
إندونيسيا
تجهيز آلاف الجنود أول
التزام
بهذا الحجم للمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية منذ انتهاء العمليات الكبرى في غزة. (آرم نيوز)
