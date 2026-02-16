تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لجولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا.. الوفد الأوكراني يتوجه إلى جنيف
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:40
أعلن كيريل بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، مغادرة وفد بلاده إلى جنيف حيث من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع
روسيا
بوساطة أميركية.
وكتب بودانوف: "توجهنا إلى جنيف. نحن على أعتاب جولة جديدة من المفاوضات".
وأشار إلى أن الوفد يضم
سيرغي
كيسليتسا، النائب الأول لرئيس مكتب زيلينسكي، وفاديم سكيبيتسكي
نائب رئيس
الاستخبارات العسكرية.
وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم
الكرملين
قد صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 شباط، على أن يرأس الوفد الروسي
فلاديمير
ميدينسكي مساعد
الرئيس الروسي
.
وتعقد روسيا وأوكرانيا محادثات برعاية أميركية في جنيف،
وقال الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن
كييف
تبذل "كل ما في وسعها" لإنهاء الحرب.
وقد طالبت روسيا
أوكرانيا
بالانسحاب من منطقة دونيتسك، والاعتراف بضمّها الأراضي
الأوكرانية
التي تحتلها.
