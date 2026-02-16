لجولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا.. الوفد الأوكراني يتوجه إلى جنيف

أعلن كيريل بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، مغادرة وفد بلاده إلى جنيف حيث من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع بوساطة أميركية.



وكتب بودانوف: "توجهنا إلى جنيف. نحن على أعتاب جولة جديدة من المفاوضات".

وأشار إلى أن الوفد يضم كيسليتسا، النائب الأول لرئيس مكتب زيلينسكي، وفاديم سكيبيتسكي الاستخبارات العسكرية.



وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم قد صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 شباط، على أن يرأس الوفد الروسي ميدينسكي مساعد .



وتعقد روسيا وأوكرانيا محادثات برعاية أميركية في جنيف، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تبذل "كل ما في وسعها" لإنهاء الحرب.



وقد طالبت روسيا بالانسحاب من منطقة دونيتسك، والاعتراف بضمّها الأراضي التي تحتلها.