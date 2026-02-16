تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الخارجية السعودية: قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت
وزارة الخارجية السعودية
، قرار سلطات
الاحتلال
الإسرائيلي
بتحويل أراضي
الضفة الغربية
إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية
السعودية
، في بيان، إنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض
الفلسطينية
المحتلة، وإن قرار
إسرائيل
بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف بيان الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل يهدف لفرض واقعاً قانونياً وإدارياً جديداً في الضفة.
كما أضافت الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض حل الدولتين وأن القرار الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
القدس
الشرقية.
