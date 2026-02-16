تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بقائي: الموقف الأميركي من الملف النووي بات "أكثر واقعية"

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:53
اعتبرت الحكومة الإيرانية، الاثنين، عشية جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة، أن موقف واشنطن من الملف النووي بات أكثر ليونة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية: "بالنظر إلى المباحثات، يمكننا أن نستخلص بحذر أن الموقف الأميركي من القضية النووية الإيرانية أصبح أكثر واقعية". 
 
وتدافع طهران عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني، التزاما بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها. (إرم نيوز)

 
وزير دفاع فنلندا: فكرة أن تتولى أوروبا الردع النووي بدل الأميركيين غير واقعية
يديعوت أحرونوت: قلق في إسرائيل من أي اتفاق أميركي إيراني يقتصر فقط على الملف النووي
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتبر حاليا الملف اللبناني أكثر إلحاحا من الملف الإيراني
الجيش الأميركي يعلن أنه شن 10 غارات على أكثر من 30 من مواقع "داعش" في سوريا بين 2-12 شباط الجاري
