بقائي: الموقف الأميركي من الملف النووي بات "أكثر واقعية"

اعتبرت الحكومة ، الاثنين، عشية جولة مباحثات جديدة مع ، أن موقف من الملف بات أكثر ليونة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية: "بالنظر إلى المباحثات، يمكننا أن نستخلص بحذر أن الموقف الأميركي من القضية النووية الإيرانية أصبح أكثر واقعية".

وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني، التزاما بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها. (إرم نيوز)



