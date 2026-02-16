بوتين يعفي إيفانوف من عضوية مجلس الأمن الروسيّ

أصدر الرئيس الروسيّ ، مرسوماً يعفي إيفانوف من عضوية الروسيّ.



ويأتي هذا القرار بعد أن قدم إيفانوف استقالته في 4 شباط، حيث عمل مندوبا خاصا للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة، والمواصلات منذ عام 2016.



وقبل ذلك، شغل إيفانوف منصب الرئاسة الروسية. (روسيا اليوم)