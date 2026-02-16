تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

الشرع: تقييم أداء السنة الماضية يجب أن يكون من قبل الشعب

Lebanon 24
16-02-2026 | 10:42
الشرع: تقييم أداء السنة الماضية يجب أن يكون من قبل الشعب
الشرع: تقييم أداء السنة الماضية يجب أن يكون من قبل الشعب photos 0
قال الرئيس السوري أحمد الشرع: "لسنا في حالة رفاهية للدخول في خلافات فكرية عمرها قرون طويلة إذ لدينا أولويات كثيرة في سوريا منها التركيز على الضبط الأخلاقي المجتمعي".

وأشار الرئيس السوري خلال مشاركته في ندوة حوارية في إطار مؤتمر الأوقاف الأول تحت عنوان "وحدة الخطاب الإسلامي" في قصر المؤتمرات في دمشق، إلى أنه "من المهم العمل وفق خطة صحيحة وأن نركّز فيها على ما ينفع الناس".

وأضاف: "التحديات في سوريا كثيرة وكبيرة جداً حيث تراكم الفساد الإداري والتنظيمي لأكثر من 60 عاماً، إضافة إلى حجم الدمار الهائل في البنية التحتية وجميع قطاعات ومناحي الحياة".

وتابع: "أعتقد أن تقييم أداء السنة الماضية يجب أن يكون من قبل الشعب، لأنه هو المراقب لأداء الحكومة الحالية، لكن من واجبي أن أضع الناس بصورة الأوضاع في سوريا".

ولفت إلى إجراء إصلاحات كثيرة في عدد من الوزارات، "وكذلك في علاقات سوريا العربية والدولية، ونسعى لبناء اقتصادي متوازن ومسار تنموي سليم".

ونوّه بأنه خلال العام الماضي "تم تأسيس بنية كبيرة في سوريا، ونحن نلجأ إلى معايير لتقييم الأداء بشكل علمي ودقيق حتى تكون خطواتنا صحيحة". (روسيا اليوم)
سوريا العربية

روسيا اليوم

أحمد الشرع

الإسلام

إسلامي

التركي

روسيا

سوريا

