تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماذا لو فشلت الدبلوماسية؟ "بنك أهداف" إيراني للقواعد في المرمى

Lebanon 24
16-02-2026 | 11:26
A-
A+
ماذا لو فشلت الدبلوماسية؟ بنك أهداف إيراني للقواعد في المرمى
ماذا لو فشلت الدبلوماسية؟ بنك أهداف إيراني للقواعد في المرمى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار الدبلوماسية اليوم نحو مدينة جنيف، التي تستعد لاستضافة الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية، وذلك بعد جولة تمهيدية عُقدت في مسقط مطلع الشهر الجاري.
 
وتأتي هذه المحادثات وسط أجواء إقليمية بالغة التعقيد، يطبعها نذير مواجهة عسكرية شاملة وحشود أميركية متصاعدة، تزايدت حدتها عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

أجندة واشنطن وشروط طهران: صراع الإرادات

يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطاباً مزدوجاً؛ فبينما يعلن رغبته في إبرام اتفاق، يلوّح في الوقت ذاته بتبعات "سيئة" في حال الفشل. وتكشف تصريحات وزير خارجيته، ماركو روبيو، عن سعي واشنطن لفرض "اتفاق موسع" يتجاوز الملف النووي ليشمل منظومة الصواريخ الإيرانية، ونفوذ طهران الإقليمي، وحتى ملفات السياسة الداخلية الإيرانية.

في المقابل، يرفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل قاطع إقحام القدرات الصاروخية في أي تسوية، مؤكداً أن طهران لن تفاوض إلا من "موقع متكافئ"، رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وضغوط اجتماعية داخلية.


أدوات الردع الإيرانية: ماذا لو فشلت الدبلوماسية؟

في ظل اتساع الفجوة وتجارب الفشل السابقة التي بلغت ذروتها باندلاع حرب بين إيران وإسرائيل في حزيران 2025 تبرز تساؤلات حول أوراق القوة التي تملكها طهران لمواجهة التفوق العسكري الأمريكي التقليدي:

-الردع الصاروخي: تظل الترسانة الباليستية الإيرانية الأداة الأبرز لاستهداف القواعد العسكرية في الإقليم، واختبار فاعلية منظومات الدفاع الجوي المتعددة.
-الحرب غير المتناظرة: إمكانية اللجوء لتكتيكات "الإغراق" عبر هجمات كثيفة ومنسقة من الطائرات المسيّرة والزوارق السريعة لإنهاك الدفاعات التقنية للخصم.
-وحدة الساحات وحلفاء الإقليم: استغلال شبكة "محور المقاومة" في لبنان والعراق واليمن للضغط على المصالح الأميركية، رغم ما يواجهه هؤلاء الحلفاء من ضغوط محلية لنزع السلاح.
-ورقة مضيق هرمز: يمثل المضيق "الخيار الأخير" والأكثر خطورة؛ حيث إن تهديد الملاحة فيه سيؤدي لأزمة طاقة عالمية تصيب حتى شركاء إيران كالصين، مما يجعل هذا الخيار محاطاً بحسابات دولية معقدة.


الجغرافيا السياسية وقواعد اللعبة

تسعى إيران للاستفادة من الموقف الإقليمي الرافض للانجرار خلف الحرب، حيث تشير التقديرات إلى أن امتناع دول كالسعودية والإمارات والأردن عن فتح أجوائها لأي ضربة قد يحدّ من الخيارات العملياتية لواشنطن.
 
وفي المقابل، تضع طهران كافة القواعد الأمريكية في المنطقة — من قطر والبحرين وصولاً إلى الكويت وسوريا — ضمن دائرة الأهداف "المشروعة" في حال اندلاع الصدام.

آفاق الحل

بين إصرار إدارة ترمب على انتزاع تنازلات كبرى، وتمسك طهران بخطوطها الحمراء، تبدو مفاوضات جنيف كمحاولة أخيرة لضبط إيقاع التصعيد. ويبقى السؤال معلقاً: هل تنجح الدبلوماسية العُمانية في نزع فتيل الانفجار، أم أن المنطقة تتجه نحو سيناريو القوة الذي لا تضمن أي جهة مآلاته؟

(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يسرائيل هيوم": أميركا أعدّت بنك أهداف لضرب إيران بالتنسيق مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: العديد من القواعد العسكرية الأميركية في مرمى صواريخنا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: إذا فشلت الدبلوماسية.. أوكرانيا ستدافع عن نفسها
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

السعودية

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:37 | 2026-02-16
Lebanon24
16:26 | 2026-02-16
Lebanon24
16:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:53 | 2026-02-16
Lebanon24
15:43 | 2026-02-16
Lebanon24
14:15 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24